Monaco-OL: plombé par sa défense, trop maladroit en attaque, Lyon chute encore à l'extérieur et perd gros

Battu deux fois en quatre jours, dont ce dimanche à Monaco (1-2), l'OL voit sa belle série du début de saison s'interrompre brusquement cette semaine, alors que se profile un match important contre le PSG dimanche prochain.

Sale semaine pour l’OL de Peter Bosz. Lyon passait un premier test d’envergure à Monaco (1-2), pour confirmer ou lever les doutes qui existaient sur une défense qui ne tient pas la route. L’entraîneur néerlandais soutient que son équipe a progressé défensivement, mais les dernières sorties de l’OL, celle-ci comprise, permettent d’en douter. La défense lyonnaise interpellait déjà durant la pré-saison, et comme à Lorient (1-3) mercredi, elle est encore passée à côté ce dimanche, à Monaco (0-2).

Trop permissive, l’arrière-garde de l’OL a craqué deux fois sur coup de pied arrêté. Badiashile s’est d’abord défait du marquage de Thiago Mendes (56e) sur un corner tiré par Caio Henrique pour placer une tête imparable. Le Brésilien s’est ensuite illustré sur coup franc, déposant un bon ballon sur la tête de Maripan, qui trompait la vigilance de Lukeba pour enfoncer le clou (63e), un peu contre le cours du jeu. Car l’OL était revenu des vestiaires avec de très bonnes intentions, résolument offensives.

Le capitaine Alexandre Lacazette a d’ailleurs eu l’occasion d’ouvrir le score par deux fois (48e, 53e), mais l’attaquant international a péché dans la finition, comme dans le premier acte (21e, 35e). Pendant les 45 premières minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Si Monaco a placé les premières banderilles dans le sillage d’un Krépin Diatta très actif, de nombreuses offensives lyonnaises construites ont débouché sur des situations intéressantes insuffisamment exploitées.

Lyon dans le dur avant la réception du PSG

Après 20 premières minutes difficiles, Lyon a commencé à installer un pressing intéressant qui lui a valu de récupérer des ballons, avec une belle activité pour le jeune Lepenant, qui s’est dépensé sans compter pour gratter des ballons dans les pieds monégasques. La défense lyonnaise ne diffusait pas une grande sérénité, mais elle tenait bon, tandis que l’équipe semblait monter en puissance.

L'impression s’est confirmée en seconde période. L’ouverture du score a alors agi comme un anesthésiant. Le temps pour Monaco d’inscrire un second but. Le coup semblait parfait. Mais les nombreux changements opérés par Peter Bosz ont redonné de l’allant à cette équipe de l’OL. Les occasions se sont alors multipliées sur le but de Monaco, qui aura passé les quinze dernières minutes à défendre son avantage après la réduction du score de Karl Toko Ekambi (81e).

Lyon a poussé et tenté le tout pour le tout mais ni Dembélé (87e, 90e), ni Lacazette (90e+2) encore lui, n’ont réussi à trouver la faille. En difficulté dans les deux surfaces, l’OL encaisse un second revers d’affilée en Ligue 1, et pointe désormais à six points des leaders, alors que se profile un calendrier infernal, avec la réception du PSG avant la trêve, ainsi que des déplacements à Lens et à Rennes. On saura alors si l’OL peut prétendre au podium.