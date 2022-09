Monaco-OL: Peter Bosz menacé après la sale semaine lyonnaise?

Peter Bosz assure ne pas se sentir "sous pression" malgré les deux défaites concédées par l'OL à Lorient mercredi (3-1) puis à Monaco ce dimanche, en clôture de la septième journée de Ligue 1. Jean-Michel Aulas appelle à l'union pour le choc face au PSG dimanche prochain.

"On ne mérite pas de perdre": Peter Bosz s'est montré plutôt satisfait de la performance de ses joueurs, malgré leur défaite dimanche à Monaco (2-1), en clôture de la septième journée de Ligue 1. L'OL perd pourtant gros cette semaine, avec un deuxième revers en quatre jours après celui à Lorient mercredi (3-1), en match en retard de la deuxième journée.

"Pourquoi je serais sous pression?"

Les Lyonnais ont cédé deux fois sur coups de pied arrêtés à Louis-II, concédant deux buts qui permettent à leurs concurrents du haut de tableau - le PSG, l'OM, Lens - de faire le break au classement. De quoi menacer Peter Bosz?

"Si je suis sous pression? Non pas du tout. Pourquoi je serais sous pression? Expliquez-moi, a répondu le technicien sur Prime Video. Je sais qu'on vient de perdre deux matchs de suite, ça peut arriver. Monaco est une bonne équipe mais on était meilleurs qu'eux. Malheureusement on ne l'a pas vu au score mais je pense qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui."

Aulas dédramatise

Le président de l'OL Jean-Michel Aulas, sur Twitter, a appelé à l'unité avant le choc face à Paris le week-end prochain: "La défaite est injuste, belle prestation notre meilleur match de cette saison contre une équipe forte mais que nous avons bougée: si nous cadrons mieux nos face-à-face, on gagne largement ce match. Soyons forts dès samedi, on peut remettre les choses en place, l’OL est cinquième." Lyon affronte le PSG (mais ce sera dimanche).