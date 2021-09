Monaco-OM: pourquoi Mandanda était remplaçant

Préféré à Steve Mandanda, Pau Lopez était pour la première fois dans les buts de l’Olympique de Marseille samedi soir à Monaco (victoire de l’OM 2-0). Après la rencontre, Jorge Sampaoli a expliqué pourquoi le gardien de but des Bleus était remplaçant.

On n’avait vraiment pas l’habitude de voir Steve Mandanda sur le banc de l’OM. Samedi soir, c’était pourtant bien une réalité. Malgré 17 saisons passées à Marseille, le gardien de but international était remplaçant face à l’AS Monaco au Stade Louis. Jorge Sampaoli lui a préféré Pau Lopez, prêté cet été par l’AS Roma. Un choix surprenant et payant puisque l’Espagnol qui effectuait ses débuts avec le club olympien s’en est sorti avec une victoire (2-0, doublé de la sensation Bamba Dieng) et une clean sheet.

Sampaoli : "On veut faire une rotation avec ces deux gardiens"

Après la rencontre, le coach argentin s’est expliqué sur sa décision forte de se passer d’Il Fenomeno au coup d’envoi : "Au-delà de ce qu’on pense et de ce qu’on sait de Steve Mandanda, qui est une légende du club, on veut faire une rotation avec ces deux gardiens, a déclaré Jorge Sampaoli. Il faut que tous les joueurs aient du temps de jeu."

Reste désormais à savoir comment va se dérouler cette rotation et si le capitaine de l’OM va récupérer sa place dans les buts dès jeudi sur la pelouse du Lokomotiv Moscou en Ligue Europa.