Monaco: "On veut jouer le top de la Ligue 1", Mitchell vise haut après le départ de Kovac

À l’occasion de la présentation devant la presse du nouvel entraineur de l’AS Monaco Philippe Clement, le directeur sportif Paul Mitchell a donné des précisions sur les objectifs élevés des Monégasques.

Au terme d’une deuxième partie de saison flamboyante l’année dernière, l’AS Monaco n’est pas passé loin du podium. Mais le début de la saison 2021-2022 est plus compliqué pour l'ASM, au point que le club a décidé de se séparer brutalement de Niko Kovac.

Alors que le club est actuellement sixième au classement en Ligue 1, les dirigeants du club de la Principauté ont nommé Philippe Clement à la tête de l’équipe pour se rapprocher du podium. En conférence de presse, le directeur sportif Paul Mitchell a rappelé les ambitions élevées du club: "Les objectifs sont les mêmes, on veut jouer le top de la Ligue 1, tous les ans et nous voulons être européens. On veut continuer de grandir et faire progresser nos joueurs pour les faire devenir parmi les meilleurs au monde."

"Philippe Clement a aussi l’habitude de développer de grands talents"

Monaco est pourvu d’un effectif assez jeune avec les présences d’Aurélien Tchouaméni, Myron Boadu et Alexander Nübel pour ne citer qu’eux. Et la direction a choisi de faire confiance à Philippe Clement, qui a l’habitude de faire progresser des joueurs prometteurs. À l’image de l’émergence au Club Bruges de Noa Lang: "Nous avons de beaux potentiels chez les joueurs, dans le staff et dans les infrastructures (…) Nous devons atteindre nos objectifs sans l’entièreté de ce club. Philippe Clement a aussi l’habitude de développer de grands talents à Genk ou Bruges."

Le dirigeant anglais s’est aussi montré élogieux envers l’investisseur qui selon lui met les moyens nécessaires pour le développement de l’équipe: "Il y a un investissement magnifique de notre actionnaire et on le voit avec notre centre de performance et nos installations, notre effectif et notre staff."