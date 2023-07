Monaco: pourquoi Hütter, le probable futur coach de l'ASM, a-t-il été prénommé Adolf?

Le prénom Adolf n'était pas le premier choix de ses parents. Un drame survenu dans la famille a changé la donné pour Adolf Hütter, qui devrait succéder à Philippe Clement sur le banc de Monaco.

Si l’actualité du football n’a aucun secret pour vous, l’identité du prochain entraîneur de l’AS Monaco a peut-être aiguisé votre curiosité. L’Autrichien Adolf Hütter nourrit en tout cas la curiosité des internautes et notamment des supporters de l’AS Monaco qui l’ont vu débarquer sans prévenir dans leur vie.

Il faut dire que le technicien choisi par les dirigeants monégasques a un nom qui a de quoi surprendre au premier abord. Une dénomination qui n’est pas sans rappeler l’une des figures les plus sinistres de l’histoire, lui aussi né en Autriche, fils d’un douanier de Braunau, un certain Adolf Hitler.

"C'est tragique, mais..."

"Quand je suis venu au monde, mes parents voulaient bien sûr me baptiser d’une autre manière", racontait Adolf Hütter à la chaîne radio allemande Hit Radio FFH, peu après sa nomination à Francfort, en août 2018. C’est un drame familial qui a rebattu les cartes et changé son destin: "Le frère de mon père est mort à 27 ans dans une avalanche de pierres. Et ma grand-mère voulait absolument qu'il y ait un autre Adolf dans la famille."

Le père du technicien s’est ainsi laissé convaincre par sa mère de prénommer son nouveau-né Adolf: "D’un côté c’est tragique, on aurait pu souhaiter un autre prénom, mais dès le 1er jour, ma mère m'a appelé Adi, et de manière générale, presque tout le monde m'appelle Adi."

"Chacun peut se douter qu'on ne peut pas être complètement heureux avec un tel prénom, confiait-il encore. On ne s'en rend pas forcément compte quand on est enfant, c'est en grandissant que des liens ont été faits entre mon prénom et des événements passés." Adolf Hütter est très fortement pressenti pour le poste d'entraîneur de l'AS Monaco.

Le coach autrichien est passé par le RB Salzbourg (2014-2015), les Young Boys de Berne (2015-2018), l'Eintracht Francfort (2018-2021) - où il a été désigné meilleur entraîneur d'Allemagne en 2019 par le quotidien Bild - et le Borussia Mönchengladbach (2021-2022) où son aventure n'aura duré qu'une saison. Il est sans club depuis un an et son limogeage en mai 2022.