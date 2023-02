Monaco-PSG: Ben Yedder, la bête noire de Paris version QSI

Auteur d'un doublé samedi lors de la belle victoire monégasque face au PSG (3-1), Wissam Ben Yedder est habitué à faire mal aux Parisiens depuis l'arrivée de QSI.

Le Bayern Munich a raté le coche lors du dernier mercato. Pour maximiser ses chances d’éliminer le PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions (14 février et 8 mars sur RMC Sport), l’ogre bavarois a eu la bonne idée de recruter Yann Sommer, João Cancelo ou encore Daley Blind. Mais Oliver Kahn aurait dû sortir le chéquier pour un autre joueur : Wissam Ben Yedder. Car depuis 2011 et le début de l’ère QSI (Qatar Sport Investments), l’attaquant français est devenu la bête noire des Parisiens.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder PSG-Bayern

Sa copie parfaite rendue samedi après-midi à Louis-II est venue le rappeler. Préféré à Breel Embolo pour épauler le jeune Eliesse Ben Seghir (17 ans), le capitaine de l’ASM a fait vivre un calvaire à la défense parisienne (3-1). Des déplacements toujours dans le bon timing, des ouvertures lumineuses, et surtout ce doublé pour enfoncer des Parisiens qui se rapprochent un peu plus de la crise à l’heure de défier le Bayern. Co-meilleur buteur du championnat avec 14 réalisations, comme le Rémois Folarin Balogun, Ben Yedder aime toujours autant affronter le club de la capitale.

8 buts en 2023

Il en est désormais à neuf buts inscrits toutes compétitions confondues contre le PSG version QSI. Personne ne fait mieux en Europe. Une statistique qui s’explique autant par la récurrence des matchs entre Paris et Monaco que par l’efficacité du buteur de 32 ans, arrivé en 2019 sur le Rocher. Cette saison, il a appris à gérer une concurrence nouvelle incarnée par Embolo, avec qui il se partage le jeu de temps de jeu (et les buts). Une situation qui a pu le frustrer, mais qu'il a fini par accepter, sans se plaindre.

"A Manchester City, y a-t-il des questions autour de Erling Haaland ? Il ne joue pas tous les matchs. Ni Julian Alvarez alors qu'il a fait une grande Coupe du monde. Ils ne jouent pas tout le temps. Qu'il y ait une rotation des joueurs, c'est de plus en plus le cas dans le football moderne, pour que les joueurs aient de la fraîcheur. On doit avoir un Wissam top à chaque fois qu'il est sur le terrain. Pour le moment, il y a un bon équilibre", expliquait récemment Philippe Clement au sujet de son numéro 10, déjà buteur à huit reprises en six matchs joués en 2023.

Revenus provisoirement sur le podium de la Ligue 1, en attendant le duel entre l'OL et Lens ce dimanche soir (20h45), Ben Yedder et les Monégasques tenteront d'enchaîner dès jeudi sur le terrain du Bayer Leverkusen en barrages de la Ligue Europa.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct Monaco en Ligue Europa