Monaco-PSG: ça a chauffé fort dans le vestiaire entre Neymar et Luis Campos

Après la défaite du PSG samedi contre Monaco (3-1), l’ambiance était électrique dans le vestiaire entre Neymar et Luis Campos. Le conseiller sportif et le Brésilien ont eu un échange tendu auquel s'est aussi associé Marquinhos.

Au coup de sifflet final à Louis-II, samedi, les têtes sont basses du côté des Parisiens, sèchement battus 3-1 par l'AS Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1. Le capitaine Marquinhos semble demander à ses coéquipiers de ne pas aller voir les supporters qui sont énervés. La majorité des joueurs s’engouffrent rapidement dans le tunnel pour rentrer au vestiaire. D'autres se dirigents tout de même vers les supporters pour aller les saluer. Gianluigi Donnarumma, auteur d'une grande partie malgré les trois buts encaissés, et le jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans), buteur en première période, en font partie.

Dans le vestiaire, l’ambiance est électrique entre Neymar et Luis Campos. Le conseiller sportif et l'attaquant brésilien ont une discussion tendue en portugais, comme relaté par L’Equipe, et confirmé par RMC Sport. Marquinhos participe également aux débats. En conférence de presse, Christophe Galtier, lui, ne cache pas son inquiétude. "Si je n'étais pas inquiet, ce serait grave. On a un calendrier très chargé et un effectif très touché et affaibli mais on est inquiet. Je comprends la colère des supporters, elle est légitime. Mais dans ces moments difficiles, il faut l'union sacrée. Il n'y a pas de place au doute, il y a un constat sur les circonstances, qu'il ne faut pas occulter", commente l'entraîneur parisien.

Kimpembe a pris ses responsabilités

Une des rares bonnes nouvelles au cours d'une après-midi cauchemardesque pour les Parisiens est le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, remis de sa blessure au tendon d'Achille et entré en fin de match après trois mois d'absence. Le vice-capitaine a pris ses responsabilités après la rencontre. Mégaphone dans les mains, il est allé parler aux supporters. "On va avoir besoin de vous les gars. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde, il faut se remobiliser encore dans le vestiaire, sur l’équipe, il va falloir faire les choses comme il faut, mais on a encore besoin de vous, ne lâchez pas", a-t-il demandé aux fans parisiens.

Il a ensuite relativisé la situation devant les micros des journalistes. "Pourquoi la crise ? Ce n'est pas la crise, a-t-il assuré. La saison est encore longue. Ce n'est pas fini même si les résultats ne sont pas ceux espérés. A nous de nous réveiller pour enchaîner de bonnes prestations. On traverse une mauvaise passe. Porter le maillot du PSG est dur et lourd. Il faut prendre nos responsabilités et faire ce qu'il faut sur le terrain. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. On a quand même enchaîné les victoires durant six mois. Il ne faut pas mettre ça à la poubelle. Même si c'est une période difficile, on en est tous conscient. Il faut arrêter de parler, il faut agir."

Dans un post sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a également demandé l’union sacrée. "Restons forts et unis", a écrit l'attaquant français, actuellement touché à une cuisse. Sauf retournement de situation, il ne sera pas là mardi contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport).