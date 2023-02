Monaco-PSG: Thierry Henry critique l’état d’esprit des Parisiens

Après la défaite du PSG à Monaco (3-1) samedi lors de la 23eme journée et avant le choc face au Bayern en Ligue des champions, Thierry Henry, l’ancien buteur des Bleus et d’Arsenal et actuel consultant pour Prime Vidéo, estime que l’état d’esprit affiché par les Parisiens n’est pas bon.

Une défaite très inquiétante. En difficulté depuis le début de l’année 2023, le Paris Saint-Germain n’a pas rassuré ses supporters samedi à Monaco. Battue 3-1 au stade Louis II, l’équipe de Christophe Galtier a montré une fébrilité très préoccupante avant son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern, mardi soir au Parc des Princes (en direct sur RMC Sport1). A la faiblesse sur le plan du jeu s’est ajouté un état d’esprit loin d’être irréprochable. C’est en tout cas le constat fait par Thierry Henry après la rencontre au micro de Prime Vidéo.

"J’espère qu’ils vont pouvoir retrouver cette motivation avant le match du Bayern"

Après avoir déploré des matchs "poussifs à la maison et des non-matchs à l’extérieur", l’ancien avant-centre de l’équipe de France et d’Arsenal a pointé du doigt le mental des joueurs parisiens : "Au niveau de l’envie et de la structure, ce n’était pas ça, a déclaré le consultant de 45 ans. A eux de répondre contre le Bayern. Nous, on se pose des questions mais il n’y a que l’équipe qui peut répondre. Ce n’est pas évident quand tu es coach de trouver les solutions. A la fin du match contre de Reims, on a parlé de la façon de les remotiver. Et ça n’a toujours pas bien fonctionné. J’espère qu’ils vont pouvoir retrouver cette motivation avant le match du Bayern. Et pas seulement la motivation…", prévient Thierry Henry.