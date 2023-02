EN DIRECT - Ligue 1: suivez Monaco-PSG en live

Bonjour et bienvenue à tous pour ce live

Le rebond pour le PSG ou la confirmation pour Monaco? C'est un sacré choc que nous propose la Ligue 1 en ce samedi après-midi. A domicile, Monaco, invincible depuis début janvier et qui n'es plus qu'à deux points de la deuxième place, portée par une attaque de feu. De l'autre côté, l'armada du PSG, une armada bien déplumée avec les forfaits de Mbappé et Messi et un Neymar qui peine à retrouver son meilleur niveau. Sans parler de l'impuissance du milieu de terain. En conférence de presse ce vendredi, Chrsitophe Galtier a d'ailleurs tiré la sonnette d'alarme.

Un match à ne pas perdre pour ne pas se mettre en danger en championnat, mais le Bayern Munich, qui se déplace au Parc des princes en Ligue des champions mardi (un match à suvire en direct sur RMC Sport) est déjà dans toutes les têtes.

Entre joueurs fatigués, incertains ou à ménager, que sera le XI aligné par Christophe Galtier? Et quels joueurs offenfis choisira Clement entre Embolo, Ben Yedder, Ben Seghir et même Volland qui revient dans le groupe? Réponse vers 16h.

Coupe d'envoi à 17h sur Prime Video. A suivre bien sûr sur l'antenne de RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.