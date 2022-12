Monaco: qui est Eliesse Ben Seghir, le gamin de 17 ans auteur d'un doublé contre Auxerre

Eliesse Ben Seghir, 17 ans, a inscrit un doublé victorieux avec l'AS Monaco contre Auxerre (3-2), à l'occasion de ses premières minutes en Ligue 1 et de son deuxième match chez les professionnels.

Le football français a-t-il découvert une nouvelle pépite? Pour sa première apparition en Ligue 1, en remplaçant Wissam Ben Yedder à la mi-temps, Eliesse Ben Seghir, 17 ans, a fait gagner 3-2 l'AS Monaco contre l'AJ Auxerre en inscrivant un remarquable doublé (58e, 85e). Bien que le club l'ait préservé des médias à la fin de la rencontre, le jeune homme a confié avoir vécu cette soirée comme une "très belle expérience".

· C'était son deuxième match en pro

Eliesse Ben Seghir n'avait joué qu'un seul match professionnel avant cette première en Ligue 1. Début novembre à Louis-II, Philippe Clement l'avait fait entrer dans les derniers instants du dernier match de groupe de Ligue Europa contre l'Étoile Rouge de Belgrade. La rencontre était déjà pliée (4-1), ce qui a permis à l'entraîneur belge de lui offrir aisément cette récompense.

Membre du groupe Élite monté par le club pour peaufiner la formation de ses meilleurs talents, Eliesse Ben Seghir s'entraînait avec le groupe pro depuis plusieurs semaines et il avait pu participer aux matchs amicaux de l'équipe première durant la pré-saison. Il a rejoint le centre de formation de l'AS Monaco en 2020 après être passé par Cogolin, Fréjus St-Raphaël et Aix-en-Provence durant son apprentissage.

· Dans les pas de Thierry Henry

À très exactement 17 ans et 315 jours, Eliesse Ben Seghir est devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer un doublé pour l'ASM en Ligue 1. Ce record de précocité est détenu par Thierry Henry, qui s'était distingué à 17 ans et 255 jours avec deux buts contre le Racing Club de Lens en 1995. Kylian Mbappé, lui, avait déjà 18 ans lorsqu'il avait marqué, non pas un doublé, mais un triplé en février 2017 contre le FC Metz.

· Son frère joue à l'OM

Si le nom d'Eliesse Ben Seghir vous interpelle, c'est peut-être parce que vous connaissez déjà son frère aîné de deux ans, Salim Ben Seghir. Il évolue à l'Olympique de Marseille et a été formé à l'OGC Nice. Il compte deux apparitions en Ligue 1 et une en Ligue Europa. Cette saison, il évolue avec la réserve de l'OM en National 3.

"C’est un rêve de jouer un jour contre lui en professionnel, a confié Eliesse Ben Seghir aux médias de l'ASM. On joue l’un contre l’autre depuis tout petit. Il m’en a déjà parlé, mais même sans en parler on se comprend, on gardera toujours cette envie de s’affronter, de se défier".

· International français U18

D'origine marocaine, Eliesse Ben Seghir défend les couleurs de la France dans les catégories de jeunes. Après deux matchs avec l'équipe des moins de 17 ans, le voilà désormais international U18. Il a déjà disputé cinq matchs et inscrit un but dans cette catégorie, sous les ordres de Bernard Diomède. Sa dernière convocation remonte au mois de novembre.

"Si on peut allier club et équipe de France c’est parfait, disait-il lorsqu'il était appelé avec les U16 nationaux. La sélection c’est le top, c’est la cerise sur le gâteau, c’est un accomplissement du travail réalisé en club. Il faut le prendre comme une récompense et tout donner pour être appelé à chaque rassemblement. Faire partie des 30 est un véritable rêve… Il faut continuer à travailler et ne jamais baisser les bras pour être appelé encore et encore".