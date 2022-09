Ligue 1: mauvaise nouvelle pour Monaco qui perd Ruben Aguilar, "absent quelques semaines"

Sorti sur blessure face à Reims avant la trêve internationale, Ruben Aguilar sera "absent quelques semaines" en raison d'une aponévrose au pied gauche.

Le défenseur de Monaco Ruben Aguilar, sorti sur blessure à Reims le 18 septembre, sera "absent quelques semaines" en raison d'une aponévrose au pied gauche, a annoncé vendredi son entraîneur Philippe Clement lors d'une conférence de presse. Ruben Aguilar "a un problème à un pied (gauche, ndlr), a expliqué Clement. Il a eu une inflammation qui s'est empirée. A cause de cela, il sera absent durant quelques semaines."



Le club a ensuite confirmé que le latéral droit international français (1 sélection) souffrait d'une "aponévrose plantaire au pied gauche" qui entraînera bien "une absence de plusieurs semaines".

Les jeunes renforcent le groupe pro

Aguilar, sorti après 11 minutes à Reims lors du dernier match de championnat le 18 septembre dernier, avait été remplacé par Vanderson. "On doit désormais regarder les alternatives à ce poste car je ne pense pas que Vanderson puisse disputer les 11 matches durant 90 minutes jusqu'en novembre", a souligné Clement, qui a permis à trois jeunes joueurs du groupe Elite, dont Nazim Babaï, de s'entraîner avec le groupe professionnel durant la trêve.



"C'est pour les voir et savoir s'ils peuvent compenser l'absence de Ruben, a précisé Clement. On verra sur les prochaines semaines. Axel (Disasi) a aussi prouvé plusieurs fois dans le passé qu'il pouvait évoluer à ce poste. C'est une possibilité, comme celle de jouer à trois défenseurs centraux, avec un piston plus offensif à droite", a conclu l'entraîneur monégasque.