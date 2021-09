Montpellier-ASSE: Germain-Mavididi, le nouveau duo gagnant du MHSC

Séduisant, Montpellier a logiquement dominé Saint-Etienne (2-0), ce dimanche, à l'occasion de la cinquième journée de Ligue 1. Avec un but et une passe décisive pour Valère Germain, aligné pour la première fois sous ses nouvelles couleurs, Stephy Mavididi a brillé.

Avec les départs cet été de Gaëtan Laborde et Andy Delort, beaucoup promettent une saison galère à Montpellier. Difficile, il est vrai, de tourner la page de ce duo si prolifique, auteur de 31 buts et 18 passes décisives la saison dernière. Mais la victoire du MHSC ce dimanche face à Saint-Etienne (2-0), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, a prouvé qu’Olivier Dall’Oglio n’était pas sans ressource. Bien au contraire. L’ancien coach du Stade Brestois avait décidé d’aligner un onze assez offensif avec un trio Elye Wahi-Téji Savanier-Stephy Mavididi en soutien de Valère Germain, venu se relancer dans l’Hérault et oublier ses années compliquées à Marseille. D’abord bousculés par des Verts entreprenants, et tranchants à l'image de Denis Bouanga, les locaux ont pris le contrôle après le premier quart d’heure. Avec un Savanier très inspiré.

Premier but pour Germain depuis janvier

Promu capitaine, c’est lui qui a trouvé Mavididi d’une merveille d’extérieur du pied droit sur l’ouverture du score. L’Anglais s’est appliqué pour tromper Etienne Green et inscrire son deuxième but de la saison (32e). Un coup de boost pour des Montpelliérains qui ont continué à hausser le ton. Et à force de reculer, Saint-Etienne a fini par craquer à nouveau à l’heure de jeu. Mavididi, encore lui, s’est envolé côté gauche avant de centrer en retrait pour Germain, idéalement placé pour mettre fin à huis mois sans marquer (62e). Une délivrance pour l’attaquant de 31 ans dont le dernier but remontait au 6 janvier 2021. Celui qui a signé à Montpellier pour retrouver "le plaisir simple de jouer" dans "un club ambitieux et simple" a montré pour sa première titularisation un début de complicité intéressant avec ses nouveaux coéquipiers, Savanier en tête.

Côté stéphanois, Claude Puel a semblé impuissant en voyant ses joueurs démobilisés, sans solution après le deuxième but montpelliérain, et incapables de se rebeller. Ses nombreux changements n’ont rien donné et il faudra plus de temps pour savoir ce que l’attaquant uruguayen Ignacio Ramirez (24 ans), prêté par le Liverpool de Montevideo et lancé en seconde période, peut apporter à cette équipe. Toujours sans victoire cette saison, l’ASSE recule provisoirement à une inquiétante 17e place avec seulement trois points au compteur, alors que le MHSC - qui avait chuté à Lille avant la trêve - se hisse au sixième rang avec sept unités.