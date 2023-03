Montpellier: "C'est n'importe quoi!", Der Zakarian déplore sa réputation d'entraîneur défensif

Michel Der Zakarian a démenti ce mardi sur RMC vouloir faire jouer ses équipes de manière trop défensive. L'entraîneur de Montpellier a expliqué qu'on lui avait collé une fausse réputation.

De retour à Montpellier au début du mois de février, Michel Der Zakarian a réalisé les meilleurs débuts de l'histoire pour un entraîneur héraultais en Ligue 1. Invaincu en six matchs, le technicien a même guidé son équipe à la victoire lors de cinq rencontres avant de défier l'OM au Vélodrome, vendredi prochain, en ouverture de la 29e journée de la saison. Invité de l'émission Génération After ce mardi, le technicien a refusé cette réputation de coach défensif qui lui colle à la peau.

"Il faut que les directions aient envie de travailler avec moi, tout simplement, a lancé Michel Der Zakarian pour expliquer qu'aucune équipe du top 5 ne soit venu le chercher. Moi on m’a beaucoup dénigré parce que l’on disait que j’étais un entraîneur défensif. Pfff…"

"J'ai envie que mes équipes marquent des buts"

Lors de sa précedente aventure à Montpellier entre 2017 et 2017, Michel Der Zakarian a dirigé 161 matchs pour un total de 228 buts marqués contre 204 encaissés. Selon lui, on lui a collé une sale réputation. "C’est n’importe quoi! C’est n’importe quoi parce que je n’ai pas ce discours-là avec mes joueurs. J’ai envie de marquer, que mes équipes marquent des buts, a encore martelé l'entraîneur du MHSC. Après, tout dépend de la qualité de l’effectif que tu as et des joueurs que tu as."

Et d'enchaîner sur le profil des joueurs pour mettre l'adversaire sous pression: "Quand tu veux jouer et presser haut, il faut des joueurs qui vont vite derrière sinon tu vas aussi au suicide. Il faut être en capacité d’avoir des joueurs qui ont un physique énorme pour presser haut, pour garder le ballon. Pour tenir le ballon haut il faut de la technique. Et quand tu n’as pas le ballon il faut défendre. Moui c’est ce que l’on m’a appris, c’est ce que Suaudeau (Jean-Claude Suaudeau à Nantes, ndlr) m’a appris. C’était un super entraîneur aussi et quand il tu n’as pas le ballon, il fallait défendre derrière pour l’utiliser."