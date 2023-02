Montpellier: "C'est le destin", Der Zakarian dédramatise ses retrouvailles avec Brest

Revenu sur le banc de Montpellier pour relancer une équipe classée à la 15e place de la Ligue 1, avec deux points d’avance seulement sur la zone rouge, Michel Der Zakarian affrontera ce dimanche le Stade Brestois, qui l'a viré en octobre.

Le hasard est parfois taquin. C’est ce que s’est sans doute dit Michel Der Zakarian en découvrant l’identité de son premier adversaire pour son retour à Montpellier. Revenu à la Mosson un an et demi après son départ, il va démarrer sa mission commando ce dimanche contre Brest (15h), le club qui l’a mis à la porte début octobre.

"C'est le destin, c'est comme ça. Beaucoup de joueurs ont changé. Collectivement, ils sont plus solides depuis six matchs. A nous de trouver le chemin pour les déstabiliser et marquer des buts sans en prendre. C’est une équipe qui joue plus bas avec Eric Roy et qui contre vite. Est-ce que certains joueurs brestois seront plus motivés à l'idée de m'affronter ? C'est possible, mais ce qui m'intéresse c'est mon équipe", a commenté "MDZ" ce vendredi en conférence de presse.

"Il faut se mettre en mode combat"

Face à l’urgence d'une fin de saison qui enverra quatre clubs en Ligue 2, Montpellier a choisi de confier son avenir à un homme de confiance, qui durant ses quatre premières saisons (2017-2021) avait toujours conduit son équipe parmi les dix premiers, frôlant même une qualification européenne en 2019. Sa première mission sera de redonner une sécurité défensive à une formation qui pointe à la 15e place du classement, avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge et 45 buts encaissés en 22 matchs (seuls Troyes, Auxerre et Angers font pire).

"On a fait des séances avec beaucoup d'intensité, il faut qu'on soit plus disciplinés. Les joueurs sont touchés, bien sûr, mais il faut réagir et se mettre en mode combat. On est huit équipes (pour le maintien). Il faut retrouver une unité, que tout le monde se batte pour l'équipe, faire les efforts pour attaquer ensemble, mettre de l'intensité. On a des joueurs de très bonne qualité, mais il faut être plus solide", a insisté Der Zakarian, qui avait perdu 7-0 lors du match aller entre Brest et Montpellier à Francis-Le Blé.

Fragile dans tous les secteurs du jeu, sous Olivier Dall'Oglio comme avec son éphémère successeur Romain Pitau, le MHSC pourrait repasser à une défense à cinq éléments contre Brest (14e). Avec Christopher Jullien et Maxime Estève pour épauler dans l’axe la recrue hivernale Boubakar Kouyaté, qui a vécu un cauchemar dimanche dernier à Strasbourg (défaite 2-0). Stephy Mavididi, lui, est forfait pour plusieurs semaines, alors qu’Arnaud Nordin, malgré une fracture de la mâchoire, pourra tenir sa place.