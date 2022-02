Montpellier: "Défensivement c’est un patron", Cozza admiratif devant les performances de Sakho

Sixième au classement, Montpellier vit pour le moment une belle saison. Une réussite à laquelle Mamadou Sakho est loin d’être étranger. Arrivé l’été dernier, le défenseur est indiscutable et ses performances n’ont pas échappé à son coéquipier Nicolas Cozza.

C’est une belle revanche qu’est en train de prendre Mamadou Sakho (31 ans). Victime de nombreux pépins physiques lors de son passage à Crystal Palace, le défenseur central a choisi de rejoindre Montpellier et ainsi revenir en France afin de se relancer. Une décision qu’il ne doit pas regretter au vu de ses bonnes performances et de la belle saison que réalise son club avec une sixième place en Ligue 1.

En plus d’être un leader sur le terrain, l’ancien Parisien inspire ses coéquipiers. Comme Nicolas Cozza, son compère au sein de la charnière centrale. Devant la presse, l’élément de 23 ans a dit tout le bien qu’il pense de Sakho: "C’est un leader, il parle dans le vestiaire et nous porte vers l’avant. Défensivement, c’est lui le patron. Il nous guide sur les actions et nous donne confiance en nous. C'est le pilier de l’équipe."

"C’est quelqu’un d’important pour moi"

En plus d’apporter son expérience, le joueur de 31 ans permet à Cozza de progresser au contact d’une personne qu’il admire depuis longtemps: "C’est quelqu’un d’important pour moi, quand j’étais plus jeune c’était une référence, aujourd’hui encore. C'est flatteur d’être comparé à lui."

Une association qui le pousse à donner le meilleur de lui-même lors des matchs, qu’il enchaîne, avec 20 apparitions en championnat: "Il me pousse vers le haut, il fait des prestations de haut niveau et j’aimerais faire de même. Je me mets une barre supplémentaire et ça élève mon niveau de jeu." Une nouvelle fois, c’est avec une défense solide que Montpellier affrontera ce samedi la lanterne rouge Saint-Etienne (à 17h).