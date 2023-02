Montpellier: "Il faut se sortir les doigts", énorme colère d'Esteve après la défaite face à Strasbourg

Interrogé après une nouvelle défaite de Montpellier ce dimanche face à Strasbourg à la Meinau alors que les Alsaciens ont joué à dix pendant 60 minutes, le défenseur héraultais Maxime Esteve a explosé au micro de Prime Video et vidé son sac.

Battus à Strasbourg ce dimanche alors qu’ils ont passé une heure en supériorité numérique (défaite 2-0 à la Meinau), les Montpelliérains sont 15es de Ligue 1, avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Romain Pitau n’ont gagné que deux matchs (pour cinq défaites) depuis la reprise, ce qui agace Maxime Estève, le jeune défenseur central, après la rencontre.

"Ça me casse les co***** qu’on soit en difficulté comme ça"

"Rien n’a fonctionné. On a été zéro. De toute façon, ça fait quelques temps qu’on est zéro. Moi ça m’étonne pas. On n’arrive même pas à se créer des occasions. J’ai l’impression qu’on aurait pu jouer six heures et demi qu’on n’aurait pas mis un but. Un moment donné, il faut se sortir les doigts du cul. Ça me casse les couilles qu’on soit en difficulté comme ça tous les week-ends", a-t-il explosé au micro de Prime Video après ce nouveau revers.

Et Maxime Estève ne fait pas preuve d'optimisme au moment d'évoquer ce qui pourrait changer cette mauvaise dynamique: "Je ne sais pas ce qu’on peut faire… Il n’y a rien qui fonctionne, on ne fait pas les bonnes choses, faut se remettre en question. La remise en question elle est faite depuis un an et demi mais ça ne fonctionne pas, il faut dire les choses. On a tout ce qu’on mérite."

"On va réfléchir à tête reposée et on verra"

Son entraîneur Romain Pitau, lui aussi interrogé par Prime Vidéo après cette cinquième défaite en six matchs, s'est montré beaucoup plus modéré et a préféré relever la détermination dont on fait preuve des Strasbourgeois réduits à dix dès la 33e: "On a manqué de détermination, on a été trop pauvre dans l’utilisation du ballon pour espérer quelque chose. Le RC Strasbourg à montré beaucoup de caractère comme il faut pour remporter un match de Ligue 1, nous on en a manqué ce soir et c’est vrai que c’est une déception."

Après une question sur les valeurs du club et le manque de combativité affiché par le MHSC ce dimanche, Romain Pitau estime lui que son équipe est "passée à côté": "En prenant ce premier but on ne s’est pas mis dans les meilleures dispositions après c’est pas dans l’habitude des joueurs de montrer ce genre de prestation. On va remobiliser tout le monde, il va falloir montrer autre chose dans la détermination, on va réfléchir calmement à tête reposée et on verra."