Montpellier: "La polémique du char à voile peut faire avancer les choses", estime Dall’Oglio

Quatre jours après la tempête médiatique consécutive à la blague de Christophe Galtier sur le char à voile, son homologue montpelliérain Olivier Dall’Oglio ne cautionne pas ses propos mais estime que la polémique peut faire bouger les lignes en terme de prise de conscience sur le plan écologique.

Et si la mauvaise blague de Christophe Galtier sur les déplacements en char à voile n’avait pas que des effets négatifs ? Alors que le coach du PSG a vite regretté cette boutade de "mauvais goût", les questions écologiques dans le monde du football restent un sujet bouillant, évoqué ce vendredi en conférence de presse par le coach montpelliérain Olivier Dall'Oglio.

Le technicien du MHSC ne prend pas du tout à la légère les problématiques liées à l'environnement: "C’est une question d’actualité importante. Il y a des réflexions dans les clubs, entre nous, en terme d’écologie, affirme-t-il à deux jours d’un déplacement à Angers pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. On veut diminuer l’impact, ne serait-ce que sur les bouteilles en plastique. Maintenant, on a des gourdes au bord des terrains."

"S’il y a une prise de conscience de tout le monde, on aura gagné quelque chose"

Pour l’entraîneur montpelliérain, "il faut faire beaucoup plus d’efforts." "On est l’équipe qui se déplace le plus en bus (selon un classement établi par L'Equipe, ndlr). On trouve ça tout à fait normal. Ce n’est pas toujours à côté… Quand on va à Monaco ou à Nice en bus, on dit que c’est le sud mais c’est un trajet de cinq à six heures. Les joueurs ne rechignent pas. Le staff n’a pas de problème. Les efforts sont faits facilement."

Concerné sur ces questions, Dall’Oglio, interrogé au départ sur la polémique Galtier, n’a souhaité accabler son homologue parisien : "La polémique peut faire avancer les choses à travers la prise de conscience. Il ne faut pas aller trop loin mais s’il y a une prise de conscience de tout le monde, on aura gagné quelque chose", conclut-il.