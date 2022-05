Montpellier-Metz: "Vous croyez au miracle? Moi je n'y crois plus", Antonetti parle de la relégation

Metz a encore replongé ce dimanche. Alors que les Lorrains menaient 2-0, se sont fait remontés 2-2 par Montpellier, et voit leurs chances de maintien s'amenuir. En conférence de presse d'après-match, Frederic Antonetti dit qu'il ne "croit plus au miracle", même s'il y a quelques journées, il estimait qu'il "y avait encore une chance de se sauver".

En se faisant égaliser dans les derniers instants de la rencontre, le FC Metz a sans doute dit adieu à son maintien. Les hommes de Frederic Antonetti menaient pourtant 2-0 à la 70e et se sont pourtant fait remonter 2-2 lors des dix dernières minutes par Montpellier, qui n'a pourtant plus rien à jouer. Et le coach lorrain semble avoir dit adieu à ses rêves de Ligue 1.

"C'est à l'image de notre saison"

"On peut mettre le troisième et on tape la barre, s'exaspère Frederic Antonetti, qui, comme ses joueurs, n'arrive pas à y croire. Après la réduction du score de Montpellier, on sait que notre adversaire va pousser. Mais on sait, aussi, qu’on va avoir des contres. On se fait égaliser sur une erreur... C'est à l'image de notre saison. Nos deux derniers matches à l’extérieur, à Lorient et ici à Montpellier, ont été aboutis. Mais la réussite n’est pas au rendez-vous. C'est tout ce que je peux dire."

Le coach du FC Metz, totalement abattu, a rappelé les scénarios des dernières rencontres : lorsque Metz s'est incliné à Brest après avoir pris un rouge ou lorsque Lorient s'est imposé à la 95e minute. Et même si toute sa conférence de presse est placée sous le signe de la détresse, il note quelques éléments positifs : "On a des jeunes qui jouent, qui pointent le bout leur nez, qui ont fait des choses intéressantes, mais on n’est jamais récompensé. C’est difficile à vivre."

"Je n'y crois plus"

"Après, je le répète, on a évolué avec beaucoup de jeunes qui jouent, en plus, dans une équipe qui est moralement touchée, rappelle Frederic Antonetti, alors que son avant-centre Louis Mafouta avait du mal à décrocher le moindre mot en zone mixte juste avant. On n’est jamais à l’abri d’une erreur. Ça fait partie de notre saison."

"Sans compter qu’on a la malchance de perdre encore une fois Fabien Centonze", se désole le coach lorrain qui ne voit rien de bon en cette fin de saison. Il est touché à l’autre ischio, le droit cette fois. Sa saison est terminée."

Et le verdict tombe : Frederic Antonetti n'y croit plus. "Il y a quatre-cinq journées, on avait encore une chance de se sauver, rappelle-t-il. On n’a pas su la saisir." Un journaliste le relance afin de savoir si lui-même y croit encore, et il lance avec sa mou habituelle : "Vous croyez au miracle vous ? Moi je n'y crois plus, voilà. Au miracle, hein !"