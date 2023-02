Montpellier-PSG: Paris se relance, mais perd Mbappé et Ramos

Le PSG s'est imposé 3-1 à Montpellier, grâce à des buts de Ruiz, Messi et Zaïre-Emery. Le club de la capitale a toutefois perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos sur blessure, à deux semaines du choc contre le Bayern Munich.

Le PSG reprend sa marche en avant, mais perd des plumes. Libéré par l'opportunisme de Fabian Ruiz (55e), aidé par un superbe but de Lionel Messi (72e) et enfin mis à l'abri par son jeune Warren Zaïre-Emery (90+1e), le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 à Montpellier pour la 21e journée de Ligue 1. Mais il a surtout perdu Kylian Mbappé et Sergio Ramos sur blessure, à l'entame d'un mois de février très costaud incluant notamment le choc contre le Bayern Munich en Ligue des champions (14 février).

Avant que Fabian Ruiz ne marque son premier but de la saison en profitant d'une action pour le moins confuse et délivre ensuite une passe décisive magnifique pour le champion du monde argentin, le Paris Saint-Germain vivait une soirée particulièrement pénible. Avec d'abord de l'autosabotage, lorsque Kylian Mbappé a raté deux fois le même penalty face à Benjamin Lecomte (10e).

52 minutes pénibles

Puis la malchance s'est invitée avec les sorties sur blessure de Kylian Mbappé et Sergio Ramos à une dizaine de minutes d'intervalle (21e, 32e). La frustration s'est ajoutée avec les deux buts refusés pour hors-jeu à Lionel Messi (35e) et Achraf Hakimi (52e). L'assistance vidéo à l'arbitrage a été cruelle pour l'international marocain, qui avait inscrit un but absolument extraordinaire avec un missile déclenché sans contrôle à l'entrée de la surface.

Décevant depuis la fin de la Coupe du monde, le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment été plus enthousiasmant. Avec Carlos Soler excentré à droite et Vitinha placé en position de numéro 10 dans le 4-4-2 losange de Christophe Galtier, y compris lorsque Renato Sanches est entré pour jouer 6, le jeu parisien a encore été poussif. Jusqu'à la réduction du score surprise d'Arnaud Nordin (89e), Montpellier s'est montré incapable de profiter des faiblesses adverses.

Record de précocité pour Zaïre-Emery

Dans le temps additionnel qui s'annonçait palpitant avec le but tardif du MHSC, Warren Zaïre-Emery a donc finalement enfoncé le clou. En solitaire alors qu'il aurait pu chercher à servir Lionel Messi, le jeune milieu de terrain, âgé de 16 ans et 330 jours, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du PSG.

Le club de la capitale restait sur un nul à domicile contre le Stade de Reims et deux défaites consécutives à l'extérieur. Il reprend cinq points d'avance en tête du classement, grâce à la défaite 1-0 de Lens contre Nice. Pour Montpellier, cette rechute fait mal, car l'AC Ajaccio, premier relégable, revient à deux longueurs.