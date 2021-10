Montpellier-Strasbourg en direct: Gameiro remet les compteurs à zéro

L’égalisation de Strasbourg signée Gameiro !

On le sentait, Strasbourg allait mieux. Après un très bon travail et une remise d'Ajorque, Kévin Gameiro ajuste parfaitement Sels d'une belle frappe du gauche et s'offre son 2e but de la saison ! Tout est à refaire pour les Montpelliérains.