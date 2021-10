Montpellier: Wahi visé par une plainte d'une jeune femme pour violences

Une jeune femme de 22 ans aurait porté plainte contre le jeune attaquant montpelliérain Elye Wahi après une altercation devant une boîte de nuit mi-septembre.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 12 au 13 septembre, après une victoire de Montpellier en championnat contre Saint-Etienne. Parti avec des amis en boîte de nuit, Elye Wahi (18 ans) s’en serait pris à une jeune femme âgée de 22 ans sur le parking de l’établissement. Selon des informations du journaliste Romain Molina, confirmées par Midi Libre et France Bleu Hérault, elle se serait rendue à l’hôpital après cette altercation et aurait porté plainte pour violences contre l’attaquant du MHSC auprès du commissariat de Montpellier. Elle aurait expliqué avoir eu le nez fracturé et subi des lésions au niveau de la lèvre après avoir été frappée au visage.

D’après France Bleu, cette version est contestée par Wahi et son entourage, pour qui le joueur n’aurait fait que repousser la jeune femme sans lui porter de coup de manière volontaire. Présumé innocent, Wahi pourrait être prochainement entendu par la police.

Moins utilisé cette saison

Passé professionnel en octobre 2019 à 16 ans, il s’est révélé la saison dernière sous les ordres de Michel Der Zakarian en inscrivant trois buts en 18 matchs de Ligue 1. Moins utilisé par Olivier Dall’Oglio, il n’a plus été titularisé depuis le succès face aux Verts (2-0) et est même resté sur le banc le week-end dernier contre Strasbourg (1-1).

"On sait qu’il a des capacités mais certains joueurs doivent aussi digérer ce qu’il se passe à l’extérieur. Et pour certains, ça peut être très complexe sur l’entourage. Des fois on a l’impression qu’il a 22 ou 23 ans. Il est né en 2003 donc on doit avoir de l’indulgence. (...) Il faut qu’il fasse attention à ne pas se perdre à l’extérieur, il faut se concentrer sur son travail, sur sa vie de footballeur et faire attention aux paillettes. Il est réceptif mais il ne faut pas qu’il le soit auprès de trop de monde", expliquait récemment le coach du MHSC en conférence de presse.

Wahi dispute actuellement une compétition amicale à Marbella (Espagne) avec l’équipe de France U19, avec qui il a marqué mercredi face à l’Angleterre (3-1). La sélection tricolore a rendez-vous avec la Belgique ce samedi, avant de défier le Mexique lundi.