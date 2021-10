Mort d'Emiliano Sala: des SMS accablants dévoilés durant le procès

Dans le cadre du procès concernant la mort d'Emiliano Sala dans le crash de l'avion qui le transportait de Nantes à Cardiff en 2019, des SMS accablants ont été dévoilés. Les messages mettent en cause David Henderson, l'homme accusé d'avoir organisé le vol.

Des SMS troublants et accablants portés à la connaissance des jurés. Lors du deuxième jour du procès mardi, le parquet britannique a reproché à David Henderson, l'homme accusé d'avoir organisé le vol ayant transporté le footballeur Emiliano Sala, mort dans le crash de l'avion en 2019, d'avoir été motivé par l'appât du gain au mépris de la sécurité, embauchant un pilote qu'il savait non qualifié.

David Henderson, 67 ans, est jugé à Cardiff, au pays de Galles, pour avoir agi d'une manière imprudente ou négligente susceptible d'avoir mis en danger l'avion dans lequel l'attaquant argentin du FC Nantes voyageait. Il rejoignait le club de Cardiff City, où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros. "M. Henderson, en tant qu'opérateur, a organisé" les vols aller et retour entre Nantes et Cardiff en janvier 2019, a expliqué aux jurés le procureur Martin Goudie. Ces deux vols "ont été organisés parce que c'était dans son intérêt financier", a-t-il affirmé, et "il a ignoré certaines exigences (de sécurité) lorsque cela l'arrangeait, lui et ses intérêts commerciaux".

Selon M. Goudie, l'accusé devait initialement piloter l'appareil, qui s'est abîmé dans la Manche le 21 janvier 2019. Mais, occupé, il avait fait en sorte que David Ibbotson, pilote de 59 ans dont le corps n'a pas été retrouvé, prenne sa place.

Des SMS déconcertants

Le procureur a accusé le sexagénaire d'avoir agi par négligence "en utilisant un pilote" dont il savait pertinemment qu'il "n'était ni qualifié ni compétent pour effectuer ces vols". En effet, "M. Ibbotson n'avait pas de licence de pilote commercial, sa qualification pour (ce) type d'avion avait expiré en novembre 2018 et il n'était pas compétent pour voler dans les conditions météorologiques que M. Henderson savait que ces vols pourraient rencontrer", a souligné Martin Goudie.

David Henderson avait bien été averti d'inquiétudes concernant les compétences d'Ibbotson, mais il les avait balayées, écrivant au pilote dans un SMS que le seul "prérequis était la volonté d'écouter et d'apprendre". "Nous avons tous les deux la possibilité de nous faire de l'argent", avait-il aussi envoyé au pilote décédé, dans un texto lu par le procureur, "mais pas si nous contrarions les clients ou si nous attirons l'attention de la CAA", l'organisme qui réglemente l'aviation civile au Royaume-Uni.

"Ibbo a fait s'écraser le Malibu et s'est tué avec le passager VIP!"

Quelques heures après le crash, l'accusé avait envoyé des messages à plusieurs personnes leur demandant de "se taire" et suggérant que l'incident ouvrirait "toute une boîte de Pandore", a fait savoir le procureur aux jurés. "Ibbo a fait s'écraser le Malibu et s'est tué avec le passager VIP! Sacré désastre. Il y aura une enquête", a-t-il aussi envoyé le lendemain, à la personne qui s'était inquiétée des compétences du pilote.

Celui-ci a perdu le contrôle de l'appareil, qui s'est ensuite brisé en vol, lors d'une manoeuvre effectuée à une vitesse trop élevée, "probablement" destinée à éviter le mauvais temps pour pouvoir voler à vue, avait affirmé en mars 2020 le rapport définitif du bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB). Le corps du joueur de 28 ans, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Sa dépouille avait été rapatriée en février 2019 en Argentine. Le procès, qui a commencé lundi avec la sélection des jurés, est prévu pour durer deux semaines.