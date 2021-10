Mort de Bernard Tapie: très grande émotion au Vélodrome, le cercueil acclamé par les supporters de l’OM

De nombreux supporters de l’OM étaient présents jeudi après-midi au stade Vélodrome pour la cérémonie d’adieu à l’ancien président du club olympien. Le cercueil de Bernard Tapie a été acclamé par le public phocéen.

Vive émotion au Vélodrome. Ce jeudi, plus de 5.000 supporters de l’Olympique de Marseille se sont rendus dans les tribunes du stade olympien pour un dernier hommage à Bernard Tapie. Quatre jours après la mort de l’ancien président de l’OM, décédé dimanche d’un cancer à l’âge de 78 ans, la cérémonie a été riche en émotion. Après leur entrée dans le stade, les spectateurs ont d’abord eu droit à la rediffusion de la finale de la Ligue des champions OM-AC Milan remportée par les Marseillais 1-0 en 1993.

>> Revivez la cérémonie au Vélodrome en hommage à Bernard Tapie

Jump et applaudissements

Quelques minutes après le but inscrit par Basile Boli, la famille de Bernard Tapie a fait son apparition, saluée notamment par les joueurs de l’OM non-retenus en sélection. Puis, comme annoncé, le cercueil de Bernard Tapie porté par six représentants de groupe de supporters a fait son apparition sur la pelouse du stade Vélodrome dans un silence religieux.

Il a ensuite été acclamé avant que la chanson "Jump", l’hymne de l’OM qui accompagne habituellement l’entrée des joueurs sur la pelouse, a retenti dans le Vélodrome avant que "We are the champions" de Queen n’enflamme les fans, lesquels ont scandé des "Tapie, Tapie, Tapie" comme s’ils étaient devant un match de Marseille.

Vendredi, ce sera au tour des obsèques, toujours à Marseille. Après une messe, à 11h, à la Major, l'ex-homme d'affaires sera inhumé au cimetière de Mazargues, dans les quartiers sud de la ville.