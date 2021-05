Mort de Christophe Revault: le foot français sous le choc, les hommages sont nombreux

Christophe Revault, ancien gardien du Havre, du PSG, de Rennes et de Toulouse, est mort ce jeudi à l'âge de 49 ans. Le monde du football français, sous le choc, n'a pas tardé à lui rendre hommage.

C'était un nom bien connu du football français, un portier qui avait joué environ 500 matchs professionnels, dont 354 en première division. C'était aussi un homme apprécié. Christophe Revault, ancien gardien du Havre, du PSG, de Rennes et Toulouse, a été retrouvé mort ce jeudi, à l'âge de 49 ans. Si les circonstances du drame ne sont pas encore connues, de nombreux clubs, dirigeants et joueurs ont vite rendu hommage à celui qui avait intégré l'organigramme du HAC après sa retraite sportive.

"Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel et Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan, regrette le club normand sur Twitter. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants."

Le PSG, le TFC, Denisot, Batlles, Mahrez, Mendy...

Le TFC fait lui part de sa "douleur", et le PSG de sa "profonde tristesse". Michel Denisot, président du club de la capitale dans les années 90, lorsque Revault y évoluait, se souvient d'un "honnête homme et grand gardien de but".

L'entraîneur de Troyes Laurent Batlles, ancien coéquipier à Toulouse, parle également d'un "homme au grand coeur". Cédric Fauré, lui aussi passé par le Tef, exprime sa détresse: "Putain non, pas toi, tu étais notre gardien, celui qui nous guidait pour tirer toujours le meilleur de nous et nous relever quand on n'était pas bien, se désole-t-il. Je ne peux pas croire que tu es parti."

Révélés au Havre, les joueurs de Manchester City Riyad Mahrez et Benjamin Mendy y sont également allés de leur message. L'international algérien fait ses adieux à "un grand monsieur", tandis que le champion du monde français n'oublie pas l'homme qui lui a fait signer son premier contrat professionnel.