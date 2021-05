Le Havre: mort de l'ancien gardien du PSG et du HAC Christophe Revault, à 49 ans

Selon les informations du journal normand Le Courrier Cauchois, Christophe Revault est décédé ce jeudi, à l'âge de 49 ans. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore établies.

Triste nouvelle, soudaine aussi. Le journal normand Le Courrier Cauchois informe queChristophe Revault est mort. Une information confirmée par Le Parisien. Il n'était âgé que de 49 ans. Passé par Le Havre, le PSG, Toulouse ou encore le Stade Rennais, l'ancien gardien de but a été retrouvé sans vie à son domicile. Les circonstances de son décès ne sont pas encore connues.

Il était, ces dernières années, membre de l'organigramme du HAC, son club formateur, celui où il avait aussi terminé sa carrière de joueur en 2010. Au Havre, il était rapidement devenu titulaire dans les cages autant que le chouchou du public. En 1997, il avait rejoint le PSG, pour une saison, le temps de disputer la Ligue des champions.

"Un immense Monsieur du HAC"

"Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel et Marine, c'est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l'un de ses plus brillants HACman. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants", écrit le club du Havre sur les réseaux sociaux.

L'année suivante, il signe à Rennes: Paul Le Guen, son ancien coéquipier, est alors entraîneur. Comme un clin d'oeil, c'est aussi Le Guen qui est aux commandes du HAC cette saison, alors que Christophe Revault est dans l'organigramme, ayant opéré en tant que recruteur, entraîneur intérimaire ou encore directeur sportif.

"Pensées pour tout le monde au HAC et pour ses proches", écrit notamment Benjamin Mendy sur Twitter, rappelant ensuite avoir signé son premier contrat professionnel au Havre avec lui. "Un grand monsieur", confirme l'ancien Havrais Riyad Mahrez.