Multiplex Ligue 1 en direct : Rennes vise la victoire avant l'Europe

Bordeaux avec Fransergio, Lens fait confiance à Kalimuendo

Les compositions du match Bordeaux-Lens sont aussi tombées. Prêté par le PSG dans les dernières heures du mercato, Arnaud Kalimuendo est titularisé par Franck Haise et retrouve les Sang et Or.

La composition des Girondins : Costil - Oudin, Pembélé, Mexer, Koscielny, Ricardo Mangas - Otavio, Onana, Fransergio - Mara, Hwang.

La composition du RC Lens : Leca - Danso, Medina, Gradit - Clauss, Cahuzac, Fofana, Frankowski - Kakuta - Sotoca, Kalimuendo.