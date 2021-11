PSG: Neymar chambre Mbappé sur son style et son succès avec les filles

Dans un entretien à Oh My Goal, Neymar s'est livré à un jeu de questions-réponses en devant à chaque fois trancher entre lui, Lionel Messi et Kylian Mbappé. L'occasion pour le Brésilien d'en dire un peu plus sur ses partenaires d'attaque au PSG.

La phase de poules de la Ligue des champions n’est pas encore terminée, mais Neymar a déjà le regard tourné vers la finale. Dans un entretien publié jeudi par Oh My Goal, le Brésilien a raconté le scénario qu’il aimerait voir se réaliser le 28 mai prochain à Saint-Pétersbourg, en Russie. "Qui va marquer lors de la finale de la Ligue des champions entre moi, Lionel Messi et Kylian Mbappé ? Tous les trois ! On va gagner 3-1, avec un but de chacun de nous trois ! Contre qui ? Je m’en fous ! Tant que Paris gagne, ça me va !", glisse-t-il dans un grand sourire.

Il faudra d’abord que le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale, avec un rendez-vous important programmé mercredi contre Manchester City (21h sur RMC Sport) pour la cinquième journée de la phase de groupes. Les hommes de Mauricio Pochettino, qui accueilleront ensuite Bruges au Parc des Princes, le 7 décembre, occupent actuellement la deuxième place de leur poule avec un point de retard sur les Skyblues.

"Kylian a trop de succès (avec les filles)"

Dans son interview pour Oh My Goal, Neymar a aussi été invité à répondre à des questions en devant à chaque fois trancher entre lui, Messi et Mbappé. "Le plus impressionnant à l’entraînement ? Messi. Il rend les choses faciles et les rend belles. Qui parle le plus sur le terrain ? Je crois que les trois, pareil. On ne parle pas trop, mais on parle quand même. Mais celui qui parle le plus sur le terrain, c’est Marquinhos. Il parle trop ! Qui tire le mieux les penalties ? C’est dur… Je pense que Messi tire bien. Qui a le plus de succès avec les filles ? Kylian ! Il est beau, il a trop de succès !", confie-t-il.

Avant de gentiment chambrer son coéquipier français : "Qui s’habille le mieux ? Moi un petit peu mieux quand même. Le plus mal ? Kylian, c’est le pire des trois !"

Sur le plan sportif, Mbappé et les Parisiens ont rendez-vous samedi au Parc (17h) pour y défier le FC Nantes, à l'occasion de la 14e journée de Ligue 1. Une belle occasion de prendre provisoirement 13 points d'avance sur leur dauphin lensois, qui se rendra dimanche sur le terrain du Stade Brestois (13h).