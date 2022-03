Mercato: Francfort officialise (enfin) la signature du Nantais Kolo Muani

Le club allemand de Francfort a annoncé ce vendredi la signature de Randal Kolo Muani. Libre en fin de saison, l'attaquant de 23 ans quittera Nantes en direction de la Bundesliga où il a signé un contrat jusqu'en 2027.

Il n'y a pas eu de miracle, un nouvel espoir du football français va quitter la Ligue 1 en fin de saison. Comme annoncé par RMC Sport en début d'année, Randal Kolo Muani s'est engagé avec l'Eintracht Francfort pour cinq ans jusqu'en juin 2027. Libre en juin, l'attaquant de Nantes va quitter son club formateur pour la Bundesliga. La formation allemande a officialisé la nouvelle ce vendredi et se félicite de l'arrivée d'un joueur de grand talent.

"Kolo Muani rejoint l'Eintracht. L'attaquant rejoindra l'Eintracht Francfort en provenance du FC Nantes cet été et a signé un contrat jusqu'en 2027", a indiqué l'actuel 10e du championnat allemand via un communiqué.

Titulaire indiscutable cette saison avec les Canaris, Randal Kolo Muani a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives en 29 apparitions toutes compétitions confondues. Son départ, même attendu, constitue un rude coup pour le club présidé par Waldemar Kita qui a bien vainement tenté de le prolonger.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Francfort impatient de compter sur lui

Courtisan de Randal Kolo Muani depuis plusieurs mois, le club de Francfort est très enthousiaste à l'idée un joueur de la qualité du buteur français dans son groupe. Avec seulement 33 buts marqués en 24 matchs de Bundesliga cette saison, l'Eintracht ne possède que la neuvième attaque du championnat allemand.

>> La Bundesliga est à suivre via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Le meilleur buteur actuel de l'équipe, Rafael Borre n'a trouvé le chemin des filets qu'à 6 reprises cette saison. L'ajout de Randal Kolo Muani, trois sélections chez les Espoirs de Sylvain Ripoll, va leur faire offrir une nouvelle arme offensive.

"Randal Kolo Muani apporte les compétences dont nous avons besoin pour notre jeu. Il est rapide, robuste et a une très bonne finition, s'est enflammé le directeur sportif du club allemand Markus Krösche. De plus, il sait s'adapter tactiquement et peut jouer dans plusieurs systèmes, ce qui nous donnera encore plus de possibilités pour la prochaine saison. Randal Kolo Muani a également suscité l'intérêt de nombreux clubs en raison de son potentiel de développement. Nous sommes très heureux qu'il veuille franchir ses prochaines étapes en carrière à l'Eintracht Francfort."