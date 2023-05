Nantes: Kombouaré n’accable pas Lafont après sa grosse boulette

Antoine Kombouaré, entraîneur de Nantes, n’a pas accablé Alban Lafont après sa grosse erreur ayant offert un but à Brest lors de la défaite en Bretagne (2-0), mercredi.

Quatre jours après la claque reçue en finale de la Coupe de France face à Toulouse (5-1), Nantes a sombré à Brest (2-0) mercredi en Ligue 1 et pointe désormais dans la zone de relégation. Ce revers a été précipité par une grosse erreur d’Alban Lafont coupable d’avoir manqué un dégagement, offrant l’ouverture du score du score à Jérémy Le Douaron. A l’issue de la rencontre, Antoine Kombouaré n’a pas enfoncé son gardien, tout en regrettant les erreurs à répétition de son équipe.

"Le problème c’est que tous les week-ends ça tombe sur un joueur différent…"

"Il est bien sûr très déçu, a confié l’entraîneur. Il s’est excusé plusieurs fois à la mi-temps et à la fin du match auprès du groupe pour dire que c’est de sa faute. Mais non, on perd tous ensemble aujourd’hui. Ça arrive. Le problème c’est que tous les week-ends ça tombe sur un joueur différent… Et la difficulté qu’on a c’est que la fébrilité nous gagne. On le ressent. Il faut qu’on arrive à garder confiance, à jouer plus libéré comme on a fait en deuxième mi-temps. Mais c’est vrai que pour revenir au score quand on est en difficulté, c’est un peu plus compliqué."

Malgré ce nouveau coup dur, l’entraîneur nantais se dit convaincu de pouvoir maintenir l’équipe en Ligue 1 à l’issue de la saison. Il faudra pour cela retrouver le chemin de la victoire qui fuit le FCN en championnat depuis le 12 février (face à Lorient).

"C’est vrai qu’on se retrouve pour la première fois de la saison relégable, remarque Kombouaré. Mais j’avais prévenu mes joueurs depuis un certain temps. Parce qu’on a eu plusieurs situations où on pouvait gagner, prendre un point, faire le break… Et c’est vrai que cette finale de Coupe de France nous a beaucoup accaparé. J’allais dire même bouffé l’esprit. Mais je leur avais dit qu’à un moment on allait se retrouver dans la zone de relégation, et qu’à ce moment on verrait notre comportement. Je me doutais qu’on allait être crispé, qu’on allait avoir peur même. On y est. Il faut garder confiance. Mais ce qui est important c’est le 4 juin. Il faudra être 16e, la plus mauvaise des places."