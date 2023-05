Nantes: les supporters sont venus s'expliquer avec les joueurs à la Jonelière

Deux jours après le fiasco en finale de Coupe de France (5-1), les joueurs du FC Nantes ont reçu la visite de leurs supporters ce lundi à la Jonelière. Les deux camps ont pu échanger pendant une quinzaine de minutes, dans une discussion qui aurait été constructive alors que le FCN défiera Brest mercredi (21h) dans un match décisif pour le maintien.

Le FC Nantes doit rapidement se remobiliser. 16es de Ligue 1, les Canaris jouent un match capital dans la course au maintien mercredi (21h) face à Brest, premier relégable (17e), quatre jours après leur claque reçue en finale de Coupe de France face à Toulouse (5-1).

La Brigade Loire devrait rester au soutien des joueurs

Ce lundi, la Brigade Loire, principal groupe de supporters du FCN, est venue au centre d'entraînement de la Jonelière pour échanger avec les joueurs comme le rapportent L'Equipe et Ouest-France. Ils étaient un peu plus d'une cinquantaine de fans et les premiers instants auraient été un peu tendus. La discussion a été ensuite plus constructive, avec quelques applaudissements pour conclure la séquence.

Les membres de la Brigade Loire ont assuré leur soutien aux joueurs, qui ont eux maintenu leur implication malgré les difficultés actuelles. D'après Ouest-France, Samuel Moutoussamy, pris à partie et "insulté" selon lui par ses propres supporters au Stade de France, s'est exprimé tout comme le capitaine Alban Lafont.

En Ligue 1, Nantes n'a plus gagné depuis le 12 février et ne devance Brest qu'à la différence de buts. Le déplacement au stade Francis-Le Blé s'annonce forcément important. Ensuite, il restera cinq matchs à l'équipe d'Antoine Kombouaré pour se sauver, dont la réception de Strasbourg ce dimanche, un autre concurrent direct. Les retrouvailles avec Toulouse auront lieu au Stadium le 14 mai.