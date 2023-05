EN DIRECT - Ligue 1: PSG, OM, Lens.. qui a le meilleur calendrier dans la course au titre?

A cinq journées de la fin du championnat, le suspense reste entier en haut comme en bas du classement de Ligue 1. Si le PSG est à la peine, il a encore bon espoir d'être sacré champion de France. Derrière, Lens se rend à Toulouse mardi soir (21h) et accueillera surtout l'OM samedi pour un énorme choc pour la course à la Ligue des champions et pourquoi pas au titre. Cette semaine sera aussi marquée par Brest-Nantes mercredi (21h), un match capital dans la lutte pour le maintien. Suivez en direct toutes les infos sur la Ligue 1.

PSG, OM, Lens… qui a le meilleur calendrier dans la course au titre? Battu par Lorient (1-3) dimanche, le PSG ne compte plus que cinq points d’avance sur l’OM qui rêve du titre malgré un calendrier qui semble plus favorable pour les Parisiens, opposés à quatre équipes en lutte pour le maintien. >> Plus de détails ici PSG, 1er, 75 points (+42)

J34: se déplace à Troyes

J35: reçoit Ajaccio

J36: se déplace à Auxerre

J37: se déplace à Strasbourg

J38 : reçoit Clermont OM, 2e, 70 points (+29)

J34: se déplace à Lens

J35: reçoit Angers

J36: se déplace à Lille

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Ajaccio Lens, 3e, 66 points (+29, un match en moins)

J33: se déplace à Toulouse

J34: reçoit Marseille

J35: reçoit Reims

J36: se déplace à Lorient

J37: reçoit Ajaccio

J38: se déplace à Auxerre



"On regarde toujours devant", l'OM se remet à rêver du titre à cinq journées de la fin De retour à cinq points du PSG à cinq journées de la fin, l’OM se remet à croire au titre de champion de France à l’instar d’Alexis Sanchez ou de Jonathan Clauss. Igor Tudor, lui, se montre plus prudent. >> L'article est à lire par ici



La 34e journée qui se déroulera le week-end prochain ne manquera pas de piment non plus avec notamment le choc Lens-OM samedi soir au stade Bollaert. Le programme Mardi Toulouse-Lens (21h) Mercredi Brest-Nantes (21h) 34e journée Samedi Nice-Rennes (17h) Reims-Lille (19h) Lens-OM (21h) Dimanche Angers-Monaco (13h) Lorient-Brest (15h) Nantes-Strasbourg (15h) Ajaccio-Toulouse (15h) Auxerre-Clermont (15h) Lyon-Montpellier (17h05) Troyes-PSG (20h45)