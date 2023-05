La programmation de Toulouse-Lens passe mal... du côté de l'OM

Vainqueur de la Coupe de France samedi soir contre Nantes, Toulouse doit rejouer trois jours après en championnat, ce mardi contre Lens (21h). De quoi énerver l’OM, qui lutte avec les Sang et Or en haut de tableau. Explications.

Le Stadium va pouvoir célébrer ses héros. Auréolé du premier grand trophée de son histoire, Toulouse a rendez-vous avec Lens, ce mardi, en match en retard de la 33e journée de Ligue 1 (21h). Trois jours après son succès inoubliable face à Nantes, samedi au Stade de France, en finale de la Coupe de France (5-1). Un délai particulièrement serré pour les joueurs du TFC, qui risquent d’avoir les jambes un peu lourdes et le souffle un peu court après les célébrations de Saint-Denis.

"Il y a une certaine fatigue après ce week-end, bien sûr. L’état physique est bon, mais la batterie risque d’être un peu à plat", confirme d'ailleurs leur entraîneur Philippe Montanier. En pestant contre ce calendrier étriqué, alors que Nantes ne jouera que mercredi à Brest (21h). Avec 24 heures de repos supplémentaire. "Cela nous gêne de jouer si tôt, parce que ce n’est pas très équitable sportivement, remarque Montanier. Il faut faire attention à l’équité sportive. On aurait préféré jouer mercredi, comme Nantes. Monaco et Marseille doivent être furieux."

L’OM craint que Lens soit avantagé

L’ASM et l’OM sont à la lutte avec Lens pour une place qualificative en Ligue des champions. Voire mieux, si le PSG s’écroule totalement d’ici la fin de saison. Et effectivement, cette programmation passe mal à Marseille. En colère, le club phocéen craint que les Sang et Or se retrouvent face à une équipe toulousaine (13e de L1) fatiguée et moins concernée.

Le sujet de la programmation de la finale de la Coupe de France en plein sprint de Ligue 1 a interpellé Pablo Longoria assez tôt. Le président de l’OM est partisan d’un retour de cette finale en tant que dernier match de la saison, comme c’était le cas il y a quelques années. A Marseille, on espère que le Téfécé sera à 100% ce mardi soir, mais on craint vraiment que ce calendrier avantage Lens dans son duel à distance avec l’OM.

"Ce n’est pas normal", s’insurge Di Meco

Éric Di Meco a d’ailleurs poussé un coup de gueule à ce sujet. "C’est une hérésie et ça fausse le championnat car il y a beaucoup plus de chances que Toulouse, après trois jours de fête, se fasse manger par Lens plutôt que le contraire, estime notre consultant sur BFM Marseille. Je veux bien entendre l’argument de l’euphorie qui pourrait entourer Toulouse poussé par ses supporters, mais quand tu n’as plus rien dans le moteur, c’est difficile. Pour moi, ce n’est pas normal, d’autant qu’une finale pour clôturer la saison c’est l’idéal pour les joueurs."

Les Lensois pourront tout de même répondre qu’ils auront trois jours de récupération de moins que les Marseillais à l’heure de leur duel au sommet, samedi prochain à Boallert (21h). En attendant, Franck Haise n’imagine pas rencontrer une équipe de Toulouse démobilisée au Stadium. "C’est une équipe sur une très belle dynamique, euphorique, qui jouera devant son public, donc je m’attends à un match compliqué, explique le coach du RC Lens. Ça fait quelques temps que c’est comme ça. On sait que le calendrier est ainsi fait. C’est vrai qu’on avait l’habitude que ça arrive en toute fin de saison à une époque. Après, le calendrier ne dépend pas de nous, donc on doit juste s’adapter à ce qu’il se passe".