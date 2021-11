Nantes: "Marcher sur l'OM", Kombouaré s’amuse de sa petite phrase

Antoine Kombouaré a expliqué ses propos en conférence de presse, lui qui avait déclaré vouloir "marcher sur l’OM", que le FC Nantes reçoit mercredi (21h), en Ligue 1.

L’ancien joueur et ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, Antoine Kombouaré, n’a pas oublié d’où il vient. Il est aussi resté un guerrier. Un guerrier piquant, adepte de la petite phrase qui fait mouche. "On rentre à la maison avec un très bon point. J’espère qu’on le validera dans quatre jours face à Marseille. On doit être capable de leur marcher dessus", déclarait-il samedi, après un bon match nul de Nantes sur le terrain de Lille (1-1). Il s’en est encore amusé ce lundi, en conférence de presse, précisant le fond de sa pensée.

Kombouaré encense Payet, "le chef d'orchestre" de l'OM

"J’ai dit ça parce que c’est souvent l’expression des Marseillais, 'leur marcher dessus', je me suis un peu amusé", a-t-il assuré, le sourire en coin. "L’idée c’est de faire un grand match, on n’a pas le choix, a-t-il ajouté. Si on veut espérer faire un bon résultat contre Marseille, il faudra être prêt à faire une grande grande performance, sur la durée. Pour l’instant, on l’a vu contre Paris, on a joué une bonne deuxième mi-temps, la première on était en souffrance. A Lille, on a fait une très bonne première mi-temps, en deuxième on a été un peu plus en difficulté, on a réussi à tenir le score. Là, contre Marseille, j’espère qu’on sera capables de jouer 1h35, on va mettre les arrêts de jeu aussi."

Un but et trois points, Marseille s’est contenté du strict minimum à domicile dimanche, face à Troyes (1-0), avant d’aller défier Nantes. Le talent de Dimitri Payet, auteur de la passe décisive sur le but de Pol Lirola, a été l'un des rares motifs de satisfaction, côté marseillais. Antoine Kombouaré se méfie beaucoup de celui qu’il considère comme l’un des meilleurs joueurs de ce championnat de France, "le chef d’orchestre": "Il y a un Marseille avec lui, et un Marseille sans lui."