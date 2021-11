Saint-Etienne-PSG: pourquoi Sergio Ramos a réussi sa première selon Thierry Henry

Au micro de Prime Video, dont il est le consultant, l’ancien buteur d’Arsenal et de l’équipe de France, Thierry Henry, a analysé le premier match du défenseur espagnol Sergio Ramos avec le PSG, dimanche contre Saint-Etienne (1-3) lors de la 15eme journée de Ligue 1.

"Une sensation unique." Soulagé Sergio Ramos après ses grands débuts avec le PSG, dimanche, sur la pelouse de Saint-Etienne (1-3). Serein et rassurant, l’Espagnol de 35 ans a convaincu pour sa première apparition avec le maillot parisien face aux Verts, dimanche, au stade Geoffroy-Guichard. Absent des terrains depuis début mai en raison des blessures, l’ex-patron du Real Madrid et de la Roja avait tout à craindre d’un match disputé dans des conditions météorologiques difficiles en raison des chutes de neige : "Pouvoir rejouer et me sentir à nouveau footballeur, c'est très positif au niveau mental, surtout avec une victoire", a-t-il confié après la rencontre au micro d'Amazon Prime Vidéo. J'avais hâte de revenir, de pouvoir jouer mon rôle. Je suis très heureux d'être de retour et j'espère que ce sera une bonne saison."

"Il a fait du Ramos en plaçant surtout les joueurs"

Si les sceptiques estiment que l’opposition stéphanoise n’avait pas de quoi terroriser le multititré champion espagnol, pour Thierry Henry, il ne faut surtout pas sous-évaluer sa performance dans le Chaudron : "Il sait ce qu’il a à faire, a anallysé le consultant Prime Vidéo. Si tu regardes le match, tu te dis que c’est une rentrée assez cool et qu’il n’a rien fait d’extraordinaire. Mais il oriente le jeu de derrière. Il a su empêcher certains joueurs de Saint-Etienne de partir en contre. Il replace aussi. Il a fait du Ramos en plaçant surtout les joueurs. Il s’aventurait vers l’avant quand c’était un peu plus chaud. Il a essayé d’aller chercher ce but. C’est un meneur d’hommes et c’est ce qu’il va ramener au PSG je pense. C’est plus facile aussi de le faire s’il y a une idée de jeu où il peut rappeler aux joueurs ce qui a été travaillé. Il faut une idée de jeu", conclut le recordman des buts en équipe de France.