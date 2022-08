Nantes: Moussa Sissoko absent trois semaines

Blessée aux ischios de la jambe droite jeudi soir, Moussa Sissoko sera absent trois semaines et manquera notamment le déplacement à Marseille et la réception de Paris. Son retour pourrait coïncider avec celui de la Coupe d’Europe début septembre.

Coup dur pour Moussa Sissoko. La recrue nantaise, qui s’est blessée aux ischios de la jambe droite jeudi soir, sera absent trois semaines et manquera notamment le déplacement à Marseille, ainsi que la réception de Paris, rapporte le FC Nantes dans un communiqué. Titulaire lors de la première journée face à Angers (0-0), l'international français n'était pas dans le groupe face à Lille (1-1) vendredi dernier. Son retour pourrait coïncider avec celui de la Coupe d’Europe début septembre.

Il espère retrouver les Bleus

De retour en France après neuf saisons en Angleterre, le joueur de 32 ans veut se relancer en Ligue 1 pour retrouver l'équipe de France, alors que la Coupe du monde arrive dans quelques semaines (20 novembre-18 décembre). Sa dernière sélection - la 71e - remonte à l'Euro 2021, lors de l'élimination en huitièmes de finale face à la Suisse. Malgré la rude concurrence au milieu, l'ancien Toulousain pense encore pouvoir revenir sur la scène internationale.

"Dans ma tête, j'ai encore toutes mes chances. C'est vrai que je n'ai pas été convoqué depuis le dernier Euro. Je peux le comprendre: j'étais à Watford et les résultats n'ont pas été aussi bons que ce que j'espérais (19e, le club a été rélégué en D2 anglaise, ndlr). Mais je recevais les pré-convocations. C'est déjà une bonne chose. Rien n'est joué: je vais jouer mes chances à fond, donner le meilleur de moi-même, essayer d'être le plus performant possible. Le coach fera ses choix. (...) Une fois l'Euro terminé, le Mondial au Qatar était dans ma tête. Ça l'est toujours actuellement".