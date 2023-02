Nantes-OM: Marseille met la pression sur le PSG et Lens, Ounahi buteur pour sa grande première

Après avoir concédé le match nul contre Monaco il y a quatre jours, l'OM s'est relancé en battant Nantes à l'extérieur ce mercredi soir (2-0). Entré en jeu en seconde période, Azzedine Ounahi a trouvé le chemin des filets pour ses premiers pas sous le maillot phocéen.

L'Olympique de Marseille reprend sa marche en avant. Stoppés dans leur élan samedi dernier au Vélodrome par Monaco (1-1), les Phocéens ont renoué avec la victoire à Nantes pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. En attendant les rencontres Montpellier-PSG et Lens-Nice (ce mercredi à partir de 21h), l'OM revient provisoirement à deux points du club de la capitale en tête du championnat et prend une unité d'avance sur les Sang et Or.

Invaincus depuis le 1er novembre dernier toutes compétitions confondues (8 victoires, un nul), les Marseillais se frottaient à une autre formation en forme, les Canaris n’ayant plus connu le goût de la défaite en match officiel depuis le 6 novembre dernier (4 victoires, 4 nuls).

Sans Azzedine Ounahi (remplaçant) ni Vitinha (non qualifié) au coup d’envoi, l’OM a comme à son habitude mis de l’intensité sans pour autant trop inquiéter Alban Lafont pendant 45 minutes. Alors qu’Igor Tudor avait préféré Cengiz Ünder à Matteo Guendouzi pour épauler Ruslan Malinovskyi derrière Alexis Sanchez, les Olympiens, toujours en nombre aux avant-postes, se sont heurtés pendant près d'une heure à la meilleure défense de Ligue 1 depuis la reprise post-Coupe du monde (aucun but encaissé en cinq matchs).

Au retour des vestiaires, Ignatius Ganago a fait parcourir le premier gros frisson de la soirée dans les travées de la Beaujoire en plaçant une tête puissante dans les six mètres de Pau Lopez, de retour dans les cages olympiennes après avoir manqué la réception de Monaco il y a quatre jours. Mais la tentative de l’attaquant nantais est passée juste au-dessus de la transversale (47e). Derrière, Jordan Veretout est à deux doigts de jouer un bien mauvais tour à son club formateur, mais le milieu de terrain ne cadre pas sa tentative à bout portant (53e).

Joao Victor se manque pour sa première, pas Ounahi

La solution est finalement venue de Nuno Tavares, toujours aussi remuant. Après avoir été omniprésent samedi dernier face à l'ASM, le piston portugais déchire la défense nantaise en s'offrant une percée plein axe avant de servir Ünder dans la surface. En voulant reprendre le Turc, Joao Victor, défenseur brésilien arrivé en prêt de Benfica dans les derniers jours du mercato, glisse le ballon entre les jambes de Lafont et inscrit un but contre son camp pour sa grande première sous les couleurs nantaises (1-0, 57e).

Après cette ouverture du score, Igor Tudor a décidé de lancer Ounahi pour ses débuts sous le maillot olympien ainsi que Jonathan Clauss, de retour après une blessure musculaire contractée au tout début du mois de janvier. L'ancien Lensois a d'ailleurs bien failli doubler la mise à la 83e minute en contre, mais son astucieux ballon piqué au-dessus de Lafont a fui le cadre pour quelques centimètres.

Sans se créer énormément d'occasions (quatre tirs cadrés, les Marseillais ont donc su gérer leur courte avance. L'entrée en jeu dans le dernier quart d'heure de la recrue star du mercato nantais, Andy Delort, n'a pas changé le cours du match. Dans les ultimes secondes Ounahi a transformé sa grande première en soirée de rêve en se jouant de son défenseur grâce à deux crochets puis en ajustant Lafont froidement.

L'Olympique de Marseille a désormais rendez-vous avec l'OGC Nice ce dimanche au Vélodrome en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (20h45), avant de recevoir le PSG mercredi prochain en 8e de finale de Coupe de France. D'ici là, la pression sera peut-être encore plus grande sur les épaules des Parisiens.