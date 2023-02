Nantes-OM: Ounahi ? "C'est du 'ich-ich'", se marre Rongier après le but de la nouvelle recrue marseillaise

Valentin Rongier a grandement apprécié le premier but avec l'OM de son nouveau coéquipier, Azzedine Ounahi, quelques minutes après ses débuts marseillais ce mercredi soir à Nantes (0-2).

Il ne pouvait pas rêver mieux. Pour ses premiers pas sous le maillot de l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi, acheté environ 10 millions d’euros à Angers dans les derniers jours du mercato hivernal, a trouvé le chemin des filets ce mercredi soir sur la pelouse de Nantes pour le compte de la 21e journée de Ligue 1 (2-0).

Entré en jeu à la 74e minute, le milieu marocain a trompé Alban Lafont à la 90+2e après une action de grande classe. Servi dans l’axe, le récent demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 a éliminé son adversaire direct grâce à deux crochets avant de marquer avec sang-froid. Sur le terrain, Valentin Rongier a apprécié.

"C’est du ich-ich ! C’est magnifique, a commenté le milieu de terrain olympien en zone mixte après la rencontre. Il a fait un très bel exploit et ce but nous a fait beaucoup de bien. On l’a félicité et j’espère qu’il va nous en mettre beaucoup d’autres comme ça."

Tudor: "Il est incroyable"

En inscrivant le troisième but de sa carrière en Ligue 1, Ounahi a également fait plaisir à son entraîneur. "Il a du talent. Il doit encore retrouver son état de forme, il doit s'adapter à notre jeu, mais le talent est là, on le savait. Il est incroyable, s’est enflammé le coach de l’OM au micro de Prime Video. Après ce mercato, on va avoir beaucoup de matchs et on a l'équipe qu'on voulait, avec des solutions à tous les postes."

L'Olympique de Marseille a désormais rendez-vous avec l'OGC Nice ce dimanche au Vélodrome en clôture de la 22e journée de Ligue 1 (20h45). Avec cette fois-ci le premier but de Vitinha pour ses grands débuts sous le maillot olympien ?