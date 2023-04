Nantes: "On n'est pas conscient que le danger guette", Kombouaré se lâche et avertit ses joueurs

Antoine Kombouaré a tiré la sonnette d’alarme après la nouvelle défaite de son équipe à Troyes (1-2), qui place Nantes en très mauvaise posture avant un enchaînement de trois matches décisifs pour le maintien du club en Ligue 1.

"Il faut croire qu’on aime jouer avec la pression." Battu à Auxerre (1-2), Nantes (15e) n'a plus gagné depuis deux mois en Ligue 1 et continue de s’enfoncer au classement du championnat de France. Les Canaris ne comptent plus que deux points d’avance sur Strasbourg, 17e et premier relégable. Antoine Kombouaré s’impatiente.

L’entraîneur craint que ses joueurs ne prennent pas conscience de l’importance de la situation dans laquelle ils se trouvent. "Pour l’instant tous les discours qu’on peut tenir en leur disant de faire attention parce que ça pousse derrière, qu’il faut conserver notre destin entre nos mains, ne marchent pas", déplore le coach kanak.

"On est au fond du trou"

L'enivrante aventure européenne conclue par un choc contre la Juventus, associée à l’excellent parcours réalisé en Coupe de France, avec une finale à venir dans deux semaines, éloignerait les Nantais de l’objectif premier, à savoir le maintien.

"Parce que tu as cet espèce d’environnement autour de toi qui te parle d’une bonne saison, constate Kombouaré. Pour l’instant, on n’est pas conscient que le danger guette. Je parle face à un mur, c’est le constat que je fais. On aime être dans la difficulté pour faire ce qu’il faut. Aujourd’hui, on est au fond du trou, c’est bien, on va voir de quoi on est capable. Je ne suis pas content, mais je fais confiance à mes joueurs, à nous de faire le boulot comme on dit."

Troyes (18e), qui affronte l’OM ce soir au Vélodrome, sera le prochain adversaire de Nantes le dimanche 23 avril. Nantes se déplacera ensuite à Brest et accueillera Strasbourg, deux autres concurrents directs pour le maintien, dans la foulée. Un enchaînement terrible qui pourrait décider de l'avenir du club en Ligue 1. Antoine Kombouaré saura alors ce que ses joueurs ont dans le ventre.