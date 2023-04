"Ce qu'il vit est terrible": Kombouaré apporte son soutien à Galtier

En conférence de presse vendredi, l'entraîneur nantais Antoine Kombouaré a tenu à défendre Christophe Galtier face aux accusations de racisme dont il fait l'objet. "Je suis de tout cœur avec Christophe", a-t-il dit.

De Roland Romeyer à José Fonte, en passant par Burak Yilmaz, Mevlüt Erding ou Bruno Genesio, Christophe Galtier peut compter sur de nombreux soutiens. Accusé par Julien Fournier d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à l’OGC Nice durant la saison 2021-2022, l’entraîneur du PSG est en pleine tourmente.

"Sois costaud"

Mais ces derniers jours, plusieurs voix s’élèvent pour le défendre. Présent ce vendredi en conférence de presse, Antoine Kombouaré s’est ainsi joint à cette vague de soutien. "L'affaire Galtier ? Je suis très surpris. Je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est apporter mon soutien à Christophe et à toute sa famille, ce qu’il est en train de vivre est horrible et terrible. Personne ne veut vivre ça. J’ai une pensée pour lui, je le soutiens dans ces moments", a expliqué l’entraîneur du FC Nantes devant les médias.

"Mais je ferme ma bouche. Il a porté plainte, donc il faut laisser la justice faire son travail, ça m’énerve de voir tout le monde parler et donner son avis. Donc je ne vais rien dire, simplement apporter mon soutien. Je suis de tout cœur avec toi Christophe, sois costaud et laisse la justice faire son boulot", a ajouté Kombouaré.

Le procureur de la République de Nice a confirmé vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour discrimination raciale et religieuse en marge des révélations de l'affaire Galtier. La police a effectué des perquisitions à l'OGC Nice dont l'objectif serait de mettre la main sur des mails pouvant ou non incriminer Galtier.

"Je suis profondément choqué, par ces propos qui me heurtent au plus profond de moi, a réagi le coach parisien en conférence de presse. Je suis un enfant de la mixité. Toute ma vie d'homme, de footballeur et d'entraîneur a été dictée par le souci du partage et du bien vivre avec les autres. J'ai donc décidé d'attaquer en justice quiconque porte atteinte à mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête. Je n'apporterais pas d'autre commentaire à ce sujet."