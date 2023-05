Nantes : "On va y croire jusqu’au bout", Centonze remobilise ses coéquipiers dans la course au maintien

C’est une fin de saison difficile pour les Nantais. Après le fiasco de la finale de la Coupe de France, remportée 5 à 1 par Toulouse, le club a laissé passer la victoire à Brest mercredi (2-0). Aujourd’hui à égalité avec Strasbourg, les Canaris poursuivront leur mission maintien en Ligue 1 contre le club alsacien dimanche. Touché, Fabien Centonze appelle à ne pas paniquer.

"On est dans une spirale très négative": Fabien Centonze est apparu touché, comme son équipe le FC Nantes, mercredi soir après la défaite à Brest (2-0). Un revers qui place les Canaris dans la zone rouge perdu la finale de la Coupe de France contre Toulouse sur un score très lourd (5-1) samedi.

Le club nantais est 17e à égalité avec Strasbourg. Les deux équipes s'affrontent ce dimanche. "On aurait voulu gommer la déroute qui s’est passé samedi justement en battant Brest, on ne l’a pas fait une fois de plus", a déclaré Centonze sur Prime Video après le match.

"Notre destin est encore entre nos mains"

Le joueur de 27 ans n’est pas défaitiste pour autant: "Notre destin est encore entre nos mains, il suffit qu’on batte Strasbourg pour attirer du positif sur les matchs à venir qui vont être tout aussi important."

Le FC Nantes a encore cinq matchs à disputer avant la fin de la saison. Après plus d’un mois et demi de défaite en championnat, les joueurs doivent faire face au mécontentement des supporters: "Notre derrière victoire en championnat remonte à Lorient en février, c’est dur de trouver des explications, je n’ai pas envie de mentir en disant que ce n’est pas grave et qu’on est passé à côté, on ne peut pas passer à côté dix fois", poursuit Fabien Centonze, qui a tout de même tenu à rappeler l’engagement des joueurs: "On est des professionnels, on ne va rien lâcher, on est sous contrat, on va faire honneur à notre maillot et on va y croire jusqu’au bout."

Après s’être incliné une fois de plus sur la pelouse Brestoise, le défenseur a tenu à porter un message fédérateur pour son club mais aussi pour les supporters. Le FC Nantes malgré un parcours très difficile en Championnat, est arrivé en finale de la Coupe de France pour la deuxième année consécutive puisqu’ils avaient gagné le titre l’année dernière contre Nice (1-0).