OL-Nantes: "C’est la famille”, entre Kombouaré et Blanc, une très forte amitié

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le FC Nantes ce vendredi soir (28e journée de Ligue 1, 21h) va mettre aux prises deux grands amis dans la vie: Antoine Kombouaré et Laurent Blanc. Avant le match aller, en janvier, les deux entraîneurs s'étaient confiés sur ce lien si particulier qui les unit.

La simple évocation du nom d’Antoine Kombouaré suffit à déclencher chez lui un large sourire. Interrogé en janvier dernier sur sa relation si spéciale avec son homologue du FC Nantes, qu’il défie de nouveau ce vendredi pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 (21h), Laurent Blanc n’avait pas pu cacher longtemps son admiration pour le technicien kanak: "Lui, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un mec droit, très droit. J'adore les gens comme ça."

Les deux hommes, malgré leur appartenance à la même génération (Kombouaré a 59 ans, Blanc 57 ans), ont mis du temps avant d’apprendre à se connaître. "En fait, on s'est connus très tard, on a fait un match ensemble en équipe de France A’, rembobinait Laurent Blanc le 9 janvier avant le match aller entre les deux équipes (0-0, 18e journée de Ligue 1). On s’est rencontrés plusieurs fois (en match, ndlr), on se marquait de la tête. Après, ce sont des amis en commun qui nous ont rapprochés. Ça a collé tout de suite, vraiment tout de suite."

Kombouaré: "Je n’ai pas beaucoup de footeux avec qui je pars en vacances"

Également interrogé sur ce sujet en conférence de presse, Antoine Kombouaré en avait dit plus sur ces fameux amis en commun qui ont fait le lien. "On a partagé beaucoup de choses depuis que les enfants sont petits. Ça date surtout d’une tournée en Nouvelle-Calédonie où on avait fait le jubilé de Christian Karembeu, le petit frangin. Laurent était venu avec son épouse. Ils sont venus chez moi à l’île des Pins, à Lifou aussi. Ça crée des liens forts. Il a compris la culture, d’où je venais, où j’avais vécu", avait détaillé l’entraîneur des Canaris avant le match aller. Laurent c’est plus qu’un ami. C’est la famille. Nos familles passent beaucoup de temps ensemble pendant les vacances. Je n’ai pas beaucoup de footeux avec qui je pars en vacances."

À écouter les deux entraîneurs, leur rencontre est avant tout celle de deux caractères. "Moi, j’ai plutôt un tempérament de feu, c’est mon opposé. Souvent on dit que les différences s’assemblent. C’est peut-être ça que je recherche chez lui. C’est quelqu’un de sage, calme", loue Antoine Kombouaré. Laurent Blanc, lui, voit des similitudes dans la personnalité des deux hommes. "On a certainement un peu le même caractère. Alors lui, il le démontre encore plus que moi… (rires) Mais, en tout cas, on a de sacrés caractères de cochons."

Blanc: "Au coup d’envoi, il n'y aura plus d’amis"

Ce vendredi soir, les deux copains vont de nouveau se retrouver sur le banc d’en face. "C’est un match particulier pour nous, mais ça reste le FC Nantes contre Lyon, pas entre Laurent Blanc et Antoine Kombouaré, surtout pas. On est amis avant, pendant et après. Ça ne va pas changer notre relation. On se taquine un peu mais pas trop car on a des problèmes tous les deux. On ne s’enflamme pas. On serait premier et deuxième, peut-être qu’on se taquinerait un peu plus, indiquait Antoine Kombouaré il y a deux mois. On ne se fera pas de cadeaux, jamais de la vie. C’est comme ça qu’on se respecte". Une vision partagée par Laurent Blanc, toujours englué à la 10e place de Ligue 1 avec l’OL. "Au coup d’envoi, il n'y aura plus d’amis. Chacun voudra battre l'autre", clamait-il en janvier.

Au cours de leur carrière d’entraîneur, les deux hommes se sont affrontés neuf fois. Le bilan: six victoires du Lyonnais, deux du Nantais et un match nul. Pour cette 28e journée de Ligue 1, tous les compteurs seront remis à zéro dans une rencontre qui aura des allures de répétition générale avant la demi-finale de Coupe de France, le 5 avril prochain à la Beaujoire. Avec une finale au Stade de France en ligne de mire, il y aura, dans trois semaines, encore moins d'amitié au coup d'envoi.