Nantes-Reims: Kombouaré écarte Hadjam car il refuse de rompre le ramadan les jours de match

Antoine Kombouaré a décidé de ne pas retenir Jaouen Hadjam dans le groupe nantais pour la réception de Reims. L'international algérien refuse de rompre son jeûne du ramadan le jour des matchs comme l'entraîneur des Canaris le demande aux joueurs musulmans.

Antoine Kombouaré ne déroge pas à ses principes. A l'heure d'affronter Reims pour la 29e journée de Ligue 1, l'entraîneur du FC Nantes, actuellement 14e du championnat, reste inflexible concernant le ramadan.

L'ancien coach du PSG met la performance sportive au-dessus de tout et ne fera pas appel aux joueurs refusant de rompre leur période de ramadan les jours de match.

Selon RMC Sport, c'est la raison pour laquelle Jaouen Hadjam ne figure pas dans le groupe des Canaris ce dimanche pour recevoir Reims (15h). Antoine Kombouaré avait expliqué sa position sur le ramadan vendredi en conférence de presse : "Je les (les joueurs musulmans) ai rencontrés. On a discuté. On travaille de façon à ce que ça se passe bien et c'est souvent le cas. Il y a la volonté que le week-end, les joueurs soient au top pour faire gagner l'équipe."

Hadjam a déjà joué pendant le jeûne

Recruté cet hiver en provenance du Paris FC, Jaouen Hadjam a déjà joué pendant le ramadan cette saison. C'était lors du dernier match des qualifications pour la CAN avec l'Algérie contre le Niger (victoire 1-0 des Fennecs). L'ensemble des joueurs algériens avait rompu le jeûne vingt minutes avant la fin du match.

Ce n'est pas la première fois qu'Antoine Kombouaré applique cette règle. Lorsqu'il dirigeait le PSG, il montrait la même fermeté. Kalifa Coulibaly, ancien attaquant du FC Nantes et actuellement libre de tout contrat, a connu Kombouaré au Paris Saint-Germain, où il a effectué une partie de sa formation, et chez les Canaris. Dans une interview accordée à Ouest-France, il s'est confié sur sa situation pendant le ramadan : "J'ai vécu la même situation. J'essaie de jeûner toute la semaine. Le coach nous gère différemment pendant la semaine. Le jour de match, tu ne peux pas le faire parce que ça demande trop d'efforts."

Pour rappel, cette semaine, la FFF a publié un communiqué pour s'opposer à l'interruption d'une rencontre pour cause de ramadan.