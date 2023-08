Nantes-Toulouse: inquiétudes pour Lafont, sorti sur civière après un choc avec Aboukhlal

Après un choc avec Zakaria Aboukhlal alors que le Toulousain égalisait face au FC Nantes ce dimanche (score final 1-2), Alban Lafont est longuement resté au sol, avant d'être évacué sur civière. Il a dû laisser sa place à Denis Petric à la 65e minute.

Une poche de glace sur les cotes

Alors que Nantes menait au score après le penalty inscrit par Mohamed à la 13e minute, les Toulousains sont parvenus à revenir sur une belle passe en profondeur de Moussa Diarra conclut au second poteau par Zakaria Aboukhlal. L'attaquant marocain vient couper au pied du montant et se heurte avec Alban Lafont et le poteau.

Il reste d'abord longuement au sol, avant de se relever. Le gardien nantais lui ne va pas s'en remettre. Se roulant par terre et se tordant de douleur dès son choc avec Aboukhlal, il est vite pris en charge par le staff médical. La décision est prise de le faire évacuer sur civière, alors qu'il est toujours allongé au sol sans pouvoir bouger.

Défaite dans les derniers instants

Sur les photos, on peut voir Alban Lafont quitter la pelouse avec une poche de glace au niveau des côtes gauches. Ce qui expliquerait pourquoi le gardien nantais ne bouge pas. "Des images que l'on n'aime pas voir... notre portier Alban Lafont sort sur civière.... Courage Alban!" écrit le FC Nantes sur son compte Twitter.

"Nous espérons que cela ne soit pas trop sérieux..." tweete de son côté le TFC, son club formateur. Le FC Nantes s'est finalement incliné 2-1 en bout de match, avec un but de Nicolaisen à la 90+1e, d'une tête sur un corner de Fares Chaïbi. "Alban Lafont est à l'hôpital. Je n'ai pas encore de nouvelle. J'ai entendu parler de côtes voire de cervicales", explique Pierre Aristouy en conférence de presse.