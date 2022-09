Nice-Angers: Todibo expulsé au bout de... 5 secondes !

Cinq secondes après le coup d'envoi de la rencontre entre Nice et Angers, Jean-Clair Todibo a écopé d'un carton rouge pour avoir fauché Abdallah Sima.

Jean-Clair Todibo entre dans la légende de la Ligue 1, mais pas pour de bonnes raisons. C'est simple, durant la rencontre actuelle entre l'OGC Nice et Angers, le défenseur est resté sur le rectangle vert pendant cinq secondes de jeu.

Dès le coup d'envoi, Angers se lance à l'attaque et Abdallah Sima cherche à entrer dans la surface. Todibo le fauche, dans l'axe et semble anéantir une occasion de but. La faute est commise au bout de 5 secondes de jeu. L'arbitre n'hésite pas et adresse un carton rouge. Le chrono affiche alors 9 secondes de jeu au moment où le carton est brandi.

