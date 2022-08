Nice: "Il est où le problème ?", Todibo très agacé par un journaliste en conférence de presse

Ce mercredi, à la veille du barrage retour d’Europa Conference League contre le Maccabi Tel Aviv (jeudi à 20h sur RMC Sport 1, 0-1 à l’aller), Jean-Clair Todibo est apparu particulièrement agacé en conférence de presse. Alors que l’OGC Nice traverse un début de saison délicat, le défenseur central s’est quelque peu emporté contre un journaliste.

Après une incompréhension au sujet d’une précédente question, le défenseur central de 22 ans perd patience. "Vous avez regardé le premier match contre le Maccabi Tel Aviv ?, interroge l’ancien Barcelonais. La question était de savoir si j’étais confiant pour le match retour. Du coup j’ai répondu que, vu ce qu’on avait proposé là-bas en première mi-temps, j’étais confiant et qu’il n’y avait pas de raison qu’on joue moins bien que ça. Vous avez bien saisi ma réponse ? Du coup, il est où le problème ?"

Des tensions en interne

Au cours de cette conférence de presse, les tensions révélées mardi par RMC Sport ont notamment été abordées, ce qui a pu contribuer à tendre Todibo, expulsé dimanche en Ligue 1 contre Clermont après un deuxième jaune reçu pour un geste d'humeur.

Chaotique sur le terrain, le début de saison de Nice l'est également en interne. Lucien Favre est en effet agacé par le mercato des Aiglons, lui qui attend encore plusieurs renforts et ne souhaitait pas la venue de Iain Moody, successeur de Julien Fournier. Plus les jours passent et la fin du mercato approche, plus Lucien Favre se rend compte qu'il ne dispose pas des moyens de ses ambitions. Lui qui visait le podium du championnat dès la saison prochaine se freine désormais dans ses déclarations.

Cette saison, les Azuréens n’ont toujours pas connu le goût de la victoire en match officiel (deux nuls et une défaite en Ligue 1, une défaite en barrage aller d’Europa Conference League). Dans ce contexte, une élimination ce jeudi contre le Maccabi Tel Aviv pourrait (déjà) plonger le Gym dans un début de crise. Et tendre encore un peu plus Todibo.