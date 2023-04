Nice: Digard prend la défense de Pépé, vivement critiqué après la défaite contre Bâle

De retour de blessure jeudi face à Bâle en Ligue Europa Conference après quelques soucis au genou, Nicolas Pépé a reçu le soutien de Didier Digard, qui ne comprend pas pourquoi l'international ivoirien a fait l'objet de tant de critiques.

Nicolas Pépé va-t-il enfin voir la lumière au bout du tunnel ? Gêné par un genou ces dernières semaines, l'attaquant du Gym a effectué son retour dans le groupe niçois lors du quart de finale retour de Ligue Europa Conference perdu face à Bâle (1-2). Entré en jeu à la place de Terem Moffi en seconde période, l'international ivoirien aurait pu être le héros de l'équipe azuréenne, mais il a manqué une occasion en or pour qualifier son équipe pour le dernier carré de la compétition. De quoi attiser la colère de certains fans des Aiglons, pas vraiment tendres avec l'ancien Lillois.

Digard salue l'investissement de son joueur

Ces remontrances n'ont guère plu à Didier Digard, qui a défendu son joueur à la veille de la réception de Clermont (dimanche à 15h), pour la 32e journée de Ligue 1. "Nicolas Pépé est sur le point médical. Ça aurait pu être le héros du match, mais il a été un peu pris à partie. Ça me dérange parce qu'il y a ce qu'il peut dégager auprès du public et il y a la réalité. Nico a eu un investissement extraordinaire pour disputer ce match, a souligné le coach du Gym en conférence de presse. Il a même pris des risques au niveau de sa santé. Il voulait vraiment aider l'équipe. Malheureusement, parce qu'il n'a pas réussi, on peut oublier ce qu'il a fait ou ne pas le voir quand on est à l'extérieur. Mais c'est un garçon avec un état d'esprit fantastique pour essayer d'aider l'équipe. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné."

Entre mi-janvier et mi-mars, l’ancien attaquant d’Arsenal a été écarté environ deux mois des terrains à cause d'une tendinite au genou. Après son retour, le 16 mars dernier, il n'avait disputé que quatre matchs (le 8e de finale retour contre le Sheriff Tiraspol, Lorient, Angers et PSG) avant de ressentir de nouveau des douleurs au genou.