Nice-Bâle: "Ce n'est plus un sujet de discussion dans le vestiaire", Digard fait le point sur l'affaire Galtier

Didier Digard a accepté de s'exprimer ce mercredi sur les conséquences de l'affaire Galtier dans le vestiaire de l'OGC Nice. A la veille du quart de finale retour de Conference League contre Bâle, l'entraîneur des Aiglons a estimé que son groupe n'était pas trop perturbé par les accusations de racisme et d'islamophobie contre leur ancien coach.

Pas question de se laisser perturber. Avant le quart de finale retour historique contre le FC Bâle (2-2 à l'aller en Suisse), l'OGC Nice pense uniquement à la Conference League et au match prévu ce jeudi à l'Allianz Riviera (21h). A en croire Didier Digard, le vestiaire azuréen est déjà passé à autre chose malgré les nombreux soubresauts de l'affaire Galtier et les accusations de racisme et d'islamophobie portées contre lui par Julien Fournier dans un mail adressé à la direction sport de INEOS.

"Peut-être qu’il y a des choses que je ne vois pas, Kasp' (Kasper Schmeichel) sera peut-être plus à même que moi pour répondre à cette question, je ne sens pas du tout les joueurs qui s’éparpillent ou qui ont besoin de plus, a estimé l’entraîneur azuréen ce mercredi en conférence de presse. Sincèrement je ne le ressens pas."

Digard: "Laisser la justice travailler"

Nommé sur le banc des Aiglons après l'éviction de Lucien Favre, lui-même arrivé après le départ de Christophe Galtier au PSG, Didier Digard connait un beau début de carrière avec le Gym. Aux portes du dernier carré en C4, le technicien de 36 ans a martelé que l'affaire Galtier n'occupait pas les esprits dans le vestiaire niçois.

"Très sincèrement je n'en parle qu'en conférence de presse. Dans le vestiaire ce n'est plus un sujet. Cela peut être dans certaines têtes, peut-être même si je ne le ressens pas. Mais ce n'est plus un sujet de discussion, a enchaîné l'ancien milieu de Nice et du Paris Saint-Germain. On sait que maintenant il va falloir s'armer de patience et laisser la justice travailler. Donc voilà, ce n’est plus un sujet de discussion entre nous."

Et Didier Digard de reconnaître quand même une légère frustration: "D’un côté oui, cette affaire prend de la place et prend de la lumière. Mais de l’autre, comme je le dis, au sein du vestiaire et du club je n’ai pas ce ressenti. J’ai vraiment le ressenti d’un club prêt à tout donner pour vivre une aventure extraordinaire."

Digard pense que l'affaire Galtier "lui a fait du bien"

Directement impliqué dans l'affaire Galtier, l'ancien coach de Nice lui ayant fait des remarques sur sa conversion à l'Islam et sur sa religion selon les révélations de la presse, Didier Digard a cherché à tirer du bon dans toute cette histoire. La tempête médiatique lui a permis se souvenir que le football n'était pas toute sa vie.

"D'un point de vue personnel je pense que c'est en train de me faire du bien car cela m’a permis de prendre un peu de recul. Même si je voulais me l’imposer car on sait que le football c'est compliqué car on a souvent la tête dans le guidon, a encore confié le technicien azuréen à la veille du choc européen contre Bâle. Là, cela m’a permis de prendre un peu de recul et encore une fois de réaliser ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Et le plaisir que c’est de diriger cette équipe. Donc cela peut paraître bizarre mais à titre personnel je pense que cela m'a fait du bien. D'un point de vue collectif cela me dérangerait que cela perturbe mes joueurs alors qu'ils sont si proches d'un événement historique pour le club et le football à qui cela pourrait servir."