Nice: Digard raconte la transformation radicale de Schmeichel

Beaucoup plus à l'aise dans le but de l'OGC Nice, Kasper Schmeichel accompagne les belles performances du club azuréen. Le début de saison a pourtant été très compliqué pour l'ex gardien de Leicester.

Après avoir traversé des premiers mois difficiles sur la Côte d’Azur, Kasper Schmeichel a retrouvé la confiance qui lui manquait à ses débuts avec l’OGC Nice. Transfiguré depuis l’arrivée de Didier Digard en janvier, le gardien danois peut enfin laisser son talent s’exprimer. Très bon, il a évité la défaite à l’équipe azuréenne contre Reims (1-1) après avoir été immense fin janvier contre Lille avec une gestion parfaite de chaque contre lillois et quatre face-à-face remportés.

Digard: "Il prend son rôle très à coeur"

"Je pense qu’il lui fallait apprendre, même si c’est un joueur d’expérience, a expliqué son entraîneur. On quitte le championnat dans lequel on a toujours évolué, on quitte une culture dans laquelle on a toujours évolué, un club dans lequel on a passé énormément d’années, dont on connaît tous les rouages et l’environnement. Il a fallu qu’il s’intègre chez nous, qu’il comprenne le fonctionnement." Kasper Schmeichel a peu goûté l’alternance au poste de gardien avec Marcin Bulka.

Cette concurrence voulue par Lucien Favre, peu convaincu par Schmeichel, a freiné la progression du gardien. La blessure de Marcin Bulka, conjuguée à l’arrivée de Didier Digard en remplacement du technicien suisse, a fini par libérer Kasper Schmeichel en 2023. Propulsé n°1, il flambe.

"C’était plus facile pour moi parce que je suis arrivé quand Marcin (Bulka) était blessé, j’ai fait le choix de les recevoir et de leur expliquer la hiérarchie, de faire prendre conscience à Kasper de l’importance qu’il avait dans le groupe et de l’implication qui doit être la sienne en conséquence, précise le coach. Il prend son rôle très à cœur et on en tire les bénéfices sur le terrain."