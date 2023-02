Nice: Didier Digard confirme qu'il restera sur le banc du Gym (au moins) jusqu'en fin de saison

Arrivé comme entraineur interimaire sur le banc de l'OGC Nice suite au licenciement de Lucien Favre, Didier Digard a confirmé ce vendredi en conférence de presse qu'il restera jusqu'à la fin de la saison.

En conférence de presse avant le match contre Monaco, Didier Digard a lâché ce vendredi une annonce importante sur son avenir. Celui qui avait été nommé entraîneur intérimaire après le licenciement de Lucien Favre le 10 janvier dernier a annoncé qu'il restera le coach de l’OGC Nice jusqu’à la fin de saison, au moins.

"On a envie de les faire progresser"

"Effectivement, c'est une discussion qu'on a eue cette semaine pour continuer ensemble jusqu'en fin de saison et faire avancer ce groupe du mieux possible, a confirmé Didier Digard, interrogé sur son avenir au sein des Aiglons. Pour nous le staff c'est une satisfaction parce qu'on voit le public heureux, les joueurs qui sont derrière nous et nous font confiance. On a envie de les faire progresser et d'arriver cet été avec un groupe très performant."

Jusqu'ici, son statut était plus précaire. Le nouveau directeur sportif de l'OGC Nice Florent Ghisolfi avait constamment répété qu'il était l'entraîneur niçois "jusqu'à nouvel ordre", sans jamais éclaircir la question. Les médias locaux s'étaient fait l'écho d'une volonté du club de poursuivre avec le jeune entraîneur de 36 après un bilan plus que positif.

Un diplôme et plus ?

L'ancien capitaine des Aiglons a pris la relève de Lucien Favre avec brio et n’a encore jamais perdu en Ligue 1 (cinq victoires, deux nuls), remportant même une affiche face à l'OM au Vélodrome (victoire 1-3). Le club azuréen se classe aujourd'hui 8e, à cinq points du top 5 avant le déplacement à Monaco ce dimanche, 17h05.

Avant de se projeter plus loin dans le temps, Didier Digard devra intégrer la prochaine session du BEPF (diplôme d'entraîneur) et permettre au club de ne plus payer des amendes (25.000 euros par match).