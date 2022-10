Pour Schmeichel, le PSG ne gagnera pas la Ligue des champions à cause de sa "terrible" défense

Consultant pour CBS Sports, Peter Schmeichel a apprécie le spectacle offensif proposé par le PSG face au Maccabi Haïfa mardi (7-2). Malgré cette large victoire en Ligue des champions, l'ancien gardien danois a pointé du doigt la "défense terrible" du club parisien.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Manchester United en 1999, Peter Schmeichel ne croit pas aux chances du PSG cette saison pour la victoire finale. Après la victoire (7-2) du club parisien mardi face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions, l'ancien gardien de but a souligné notamment les lacunes défensives de l'équipe de Christophe Galtier.

Le PSG avait aligné une défense à quatre pour l'occasion, à l'image des derniers matchs. "Quand on parle de gagner la Ligue des champions, je pense que le problème qu'ils ont s'est aussi manifesté aujourd'hui. Lorsqu'ils mènent 4-0, tout d'un coup, c'est 4-2. Ils ont besoin de marquer beaucoup de buts pour gagner des matchs et ce n'est pas toujours le cas", a lancé Schmeichel, consultant pour CBS Sports.

"La MNM participe peu à la défense"

Face au Maccabi Haïfa, la "MNM" a marqué les esprits: Lionel Messi et Kylian Mbappé ont tous les deux signé deux buts et deux passes décisives, là où Neymar a été décisif sur trois réalisations (un but, une passe décisive et à l'origine du CSC israélien). Je pense qu'ils ont une défense terrible et c'est aussi à cause des trois joueurs en attaque", a ajouté Schmeichel.



"Quand vous êtes au stade, vous voyez à quel point ils participent peu à la défense, a poursuivi Schmeichel sur la MNM. Toutes les autres équipes, le Bayern Munich, Manchester City - toutes ces équipes - ce sont 11 joueurs qui attaquent, 11 joueurs qui défendent, et je pense que dans le football moderne, c'est ce dont on a besoin. Et ça pourrait être un problème dans un match contre Manchester City ou un match contre le Real Madrid. C'est suffisant pour être éliminé."

Le Danois, vainqueur de l'Euro 1992, a admis néanmoins que le trio Messi-Neymar-Mbappé a été particulièrement en forme face au Maccabi Haïfa. Les adversaires "ne peuvent pas défendre" quand "ces trois gars jouent comme ça". "Il n'y a pas de réponse", a lancé Peter Schmeichel, tout de même prudent sur les chances finales du PSG.